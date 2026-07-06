Stand Formule 1: Russell loopt verder in, Verstappen scoort nul punten na crash
Stand Formule 1: Russell loopt verder in, Verstappen scoort nul punten na crashMaak ons je Google-favoriet
George Russell is in Silverstone opnieuw verder ingelopen op kampioenschapsleider Kimi Antonelli, nadat de negentienjarige Italiaan wederom door problemen met zijn auto een nulpuntenresultaat noteerde. Bekijk hier de volledige tussenstand in de Formule 1.
Antonelli leek af te stevenen op minimaal de tweede plaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar problemen aan de Mercedes van de Italiaan gooide niet voor het eerst dit seizoen roet in het eten. George Russell profiteerde zowel van de problemen van zijn teammaat als van de beslissing van de FIA om de race achter een safety car te laten eindigen, waardoor hij als tweede over de streep kwam en wederom een behoorlijk aantal punten inliep op zijn teammaat. Max Verstappen crashte in de slotfase van de race door problemen met de achterkant van zijn auto, waardoor de viervoudig wereldkampioen eveneens geen punten scoorde.
Stand Formule 1 na de GP van Groot-Brittannië
1. Kimi Antonelli (Mercedes): 179 punten
2. George Russell (Mercedes): 154 punten
3. Lewis Hamilton (Ferrari): 147 punten
4. Charles Leclerc (Ferrari): 108 punten
5. Lando Norris (McLaren): 97 punten
6. Oscar Piastri: 82 punten
7. Max Verstappen (Red Bull Racing): 76 punten
8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 52 punten
9. Pierre Gasly (Alpine): 42 punten
10. Liam Lawson (Racing Bulls): 39 punten
11. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 20 punten
12. Oliver Bearman (Haas) 18 punten
13. Franco Colapinto (Alpine): 18 punten
14. Gabriel Bortoleto (Audi) 6 punten
15. Carlos Sainz (Williams): 6 punten
16. Alexander Albon (Williams): 5 punten
17. Esteban Ocon (Haas): 3 punten
18. Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punt
19. Nico Hülkenberg (Audi): 0 punten
20. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 punten
21. Sergio Pérez (Cadillac): 0 punten
22. Lance Stroll (Aston Martin): 0 punten
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