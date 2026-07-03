Max Verstappen mag starten vanaf de derde positie in de Sprint op Silverstone. Hij kwalificeerde zich net achter Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli voor de korte zaterdagsrace voor de F1 Britse Grand Prix. De Red Bull Racing-coureur is redelijk tevreden over zijn resultaat, maar verwacht een zware Sprint.

Verstappen was in de eerste en enige vrije training bijna een seconde verwijderd van de andere topteams, maar Red Bull heeft weer wat gevonden tussen de twee vrijdagssessies. Hij zat er in de sprintkwalificatie dus prima bij. Pole position was het niet, want die ging naar Hamilton, maar hij mag wel vanaf de tweede startrij beginnen morgen. Met een ronde van 1:28.703 werd de Limburger derde, iets meer dan drie tienden langzamer dan de top twee, en nipt voor Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris en Oscar Piastri.

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Verstappen tevreden over eigen resultaat, maar niet over de reglementen

"Ik denk het wel, ja", antwoordde Verstappen op de vraag van F1 TV of hij tevreden is over zijn P3 in de sprintkwalificatie. "Het zat echter zo dicht bij elkaar dat het net zo goed P6 of P7 had kunnen zijn, maar het viel net de goede kant op. We staan wat dichterbij, maar nog niet helemaal waar we willen staan. In de bochten en het gebruik van de elektrische energie zouden we nog iets meer rondetijd kunnen vinden. Dat zullen we natuurlijk na de Sprint uitvogelen." Tussen nu en het einde van de Sprint staan alle auto's in parc fermé en mag er niet gesleuteld worden.

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De RB22 voelde beter in de sprintkwalificatie vergeleken met de vrije traini ng, maar het kan nog beter, denkt de viervoudig wereldkampioen. "Het is niet zoals ik zou willen, maar dat ligt ook aan hoe de circuitlayout is, laten we het zo zeggen, met de limieten die ons worden opgelegd op de rechte stukken", zo sneert hij nog even over de huidige technische reglementen, waarbij de auto's vermogen tekortkomen op de rechte stukken. "Ik denk dat ik morgen meer bezig zal zijn met verdedigen ten opzichte van de jongens achter me dan het aanvallen van degenen voor me."

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