Hamilton klokt snelste tijd in enige training Silverstone, Red Bull zorgwekkend

Eén weekje na de Grand Prix van Oostenrijk is het alweer tijd voor het volgende hoofdstuk op de kalender: de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. In de eerste én enige vrije training was het Lewis Hamilton die als beste uit de startblokken kwam met de snelste tijd van de sessie.

Het team van Red Bull en Max Verstappen zullen ongetwijfeld de welkome opsteker van vorige week meegenomen hebben richting Silverstone om daar hopelijk voor hen weer de nodige goede punten te scoren. Verstappen zelf liet zich vorige week wel al uit over de huidige auto's op dit circuit en liet weten gelachen te hebben toen hij in de simulator over het Britse circuit reed. Aan het begin van de sessie zaten de Red Bulls er tijdens de runs op de harde banden in ieder geval goed bij en was het na een kwartiertje rijden Isack Hadjar zelfs die de snelste tijd op naam had met een 1:30.969.

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Moment voor Piastri

De sessie kabbelde in het volgende kwartier door en her en der zagen we de nodige verbeteringen komen. Onder meer George Russell en Lewis Hamilton meldden zich met tijden vooraan het veld, terwijl kampioenschapsleider Kimi Antonellli een 1:30.777 reed waarmee hij de snelste tijd van Hadjar van het bord reed. Ook Hamilton wist zijn tijd vervolgens weer te verbeteren en de Ferrari-rijder kwam met een 1:30.521 en pakte daarmee dan weer de snelste tijd van Antonelli af. Even later kende Oscar Piastri een flink momentje: de McLaren-coureur raakte zijn wagen kwijt in Becketts en ging horizontaal over de uitloopstrook.

Zorgen voor Red Bull

Vervolgens stonden de meeste coureurs even een tijdje binnen om zich op te maken voor een laatste deel van de sessie om daar de kwalificatieruns op de softs af te werken. Snel zagen we verbeteringen van de Mercedessen, waarbij Antonelli naar een 1:29.473 ging, met Russell op vier tienden achter hem. Pijnlijk duidelijk werd ook dat het team van Red Bull op de softs nog heel veel te winnen had dit weekend. Verstappen sloot aan op de zesde tijd, terwijl Hadjar niet verder kwam dan P8. Hamilton had ondertussen zijn wagen weer naar P1 gedirigeerd met een knappe 1:29.260. Verstappen probeerde bij het vallen van de vlag nog een verbetering te noteren, maar dat was tevergeefs. Werk aan de winkel voor Red Bull. Bij Ferrari zal men tevreden zijn.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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