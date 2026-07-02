Het raceweekend in Groot-Brittannië is aangebroken en voor dit weekend heeft de organisatie aangekondigd dat er ware Lego-karts komen tijdens de drivers parade. Lance Stroll onthulde tijdens de persconferentie dat het hem eigenlijk vrij weinig kan schelen.

Tijdens de drivers parade van de Grand Prix van Miami had het Deense speelgoedmerk varianten gebouwd van Formule 1-wagens en dat leverde toch wel hilarische beelden op. De organisatie in Silverstone heeft met Lego de handen ineengeslagen voor het weekend in Engeland, maar niet iedereen is even enthousiast.

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Stroll niet te porren voor Lego-kart

Stroll wordt gevraagd of hij uitkijkt naar de drivers parade om even furore te maken in de Lego-karts, waarop de Aston Martin-coureur vrij duidelijk reageert: “Het kan me geen donder schelen. Ik ga ’s ochtends niet wakker worden en een beetje enthousiast doen voor dat gedoe. Het is gewoon weer één van die drivers parades.” Lando Norris, die ook op de bank zit, probeert er vervolgens nog iets van te maken: “Ja, hetzelfde... Nee, ik heb er eigenlijk best veel zin in.” Stroll komt met een voorwaarde om het te verbeteren: “Als ze 600 pk extra hadden, dan zou het pas echt interessant worden.”

Formula 1 will transform the Drivers' Parade this Sunday at the British Grand Prix into a full scale spectacle, with 22 drivable @LEGO_Group minicars in each of the Teams' colourways taking to track just moments before lights out and each made from 28,000 real LEGO bricks.



For… pic.twitter.com/VTvhl3bLy9 — F1 Media (@F1Media) July 2, 2026

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