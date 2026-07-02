Stroll haalt uit naar LEGO-show in Silverstone: 'Ik ga niet enthousiast doen voor dat gedoe'
Stroll haalt uit naar LEGO-show in Silverstone: 'Ik ga niet enthousiast doen voor dat gedoe'Maak ons je Google-favoriet
Het raceweekend in Groot-Brittannië is aangebroken en voor dit weekend heeft de organisatie aangekondigd dat er ware Lego-karts komen tijdens de drivers parade. Lance Stroll onthulde tijdens de persconferentie dat het hem eigenlijk vrij weinig kan schelen.
Tijdens de drivers parade van de Grand Prix van Miami had het Deense speelgoedmerk varianten gebouwd van Formule 1-wagens en dat leverde toch wel hilarische beelden op. De organisatie in Silverstone heeft met Lego de handen ineengeslagen voor het weekend in Engeland, maar niet iedereen is even enthousiast.
Stroll niet te porren voor Lego-kart
Stroll wordt gevraagd of hij uitkijkt naar de drivers parade om even furore te maken in de Lego-karts, waarop de Aston Martin-coureur vrij duidelijk reageert: “Het kan me geen donder schelen. Ik ga ’s ochtends niet wakker worden en een beetje enthousiast doen voor dat gedoe. Het is gewoon weer één van die drivers parades.” Lando Norris, die ook op de bank zit, probeert er vervolgens nog iets van te maken: “Ja, hetzelfde... Nee, ik heb er eigenlijk best veel zin in.” Stroll komt met een voorwaarde om het te verbeteren: “Als ze 600 pk extra hadden, dan zou het pas echt interessant worden.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'
- 30 juni 2026 14:32
- 7
Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'
- 1 uur geleden
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'
Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn"
Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg"
Brown zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over mogelijke komst Verstappen
Net binnen
Stroll haalt uit naar LEGO-show in Silverstone: 'Ik ga niet enthousiast doen voor dat gedoe'
- 9 minuten geleden
F1-fans vrezen voor vertrek Verstappen na statement: "Hij gaat zijn afscheid aankondigen..."
- 36 minuten geleden
- 7
'Red Bull nog altijd met FIA in gesprek over verrassend ADUO-resultaat'
- 1 uur geleden
Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'
- 1 uur geleden
- 3
Hamilton en Verstappen getipt als kanshebbers in Silverstone: "Dreiging voor Russell"
- 1 uur geleden
'Ferrari overweegt contractverlenging Hamilton, maar houdt één voorwaarde aan'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni
Verstappen verkozen tot Driver Of The Day na tweede plaats in Oostenrijk
- 28 juni