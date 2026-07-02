Volgens voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert kan Lewis Hamilton komend weekend voor een verrassing zorgen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De analist stelt dat de Britse coureur in staat is om wonderen te verrichten met zijn Ferrari en een serieuze bedreiging vormt voor de overwinning. Dat laat hij weten in een vooruitblik bij Vision4Sport.

Hamilton is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van de Italiaanse renstal en bezet de derde plaats in het wereldkampioenschap met 125 punten. Eerder won de zevenvoudig wereldkampioen al de race in Spanje, maar de Ferrari-bolide blijkt dit jaar vooral over één ronde snel te zijn. Tijdens de races kampt het team vaker met bandenslijtage, waardoor goede kwalificaties niet altijd worden omgezet in klinkende resultaten. Toch kijkt Herbert vol verwachting naar de thuisrace van de coureur, die op Silverstone al negen keer wist te winnen.

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Magie op Silverstone

Herbert benadrukt dat het circuit de Ferrari-coureur uitstekend ligt. "Lewis houdt van Silverstone en hij zal tot op het bot gemotiveerd zijn, omdat hij weet dat hij wonderen kan verrichten met de Ferrari als deze in het juiste window zit", aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar. "Hij kan snel genoeg zijn om voor poleposition te gaan en daarna hopelijk voor de race. Het circuit past bij hem en hij zal extra gemotiveerd zijn door de steun die hij krijgt. Hij weet ook dat de auto snel genoeg kan zijn om het te doen".

Toch ziet de analist ook de zwakke plekken van de huidige wagen. "De race is waarschijnlijk waar Ferrari op zijn zwakst is, de kwalificatie is hun kracht", legt Herbert uit. "Motorvermogen is een heel sterk punt dat je nodig hebt op Silverstone. Je hebt een auto nodig die heel goed is in de snelle bochten, en ik denk dat Ferrari daar daadwerkelijk heel goed in is. Ze hebben waarschijnlijk een beetje van wat ze nodig hebben, maar nog niet precies wat ze nodig hebben voor dat specifieke circuit". Ondanks die wisselvalligheid sluit de voormalig coureur een uitschieter niet uit. "Ik denk dat ze het kunnen overwinnen en Lewis zou zomaar een van die 'Wow'-rondes kunnen produceren".

Een sterke prestatie van de Ferrari-rijder zou directe gevolgen hebben voor de titelstrijd, waarin Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell momenteel de eerste twee plaatsen bezetten. Herbert ziet Hamilton dan ook als een gevaar voor het duo van Mercedes. "Dit is de dreiging voor George. Lewis zou weer iemand kunnen zijn die zich in de strijd mengt om punten af te snoepen van hem en Kimi", waarschuwt de analist. "Daar moet George sterk zijn en ervoor zorgen dat hij een goed weekend heeft. Maar hij gaat de strijd aan met Lewis en hij krijgt een gevecht met Kimi en Max. Voor Lewis is het misschien wel het perfecte scenario om daar voor die tweede overwinning te gaan"

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