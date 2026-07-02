Volgens Carlos Sainz is hij momenteel totaal niet bezig met zijn toekomst in de Formule 1 na het aflopen van zijn huidige verbintenis eind 2026. De Spanjaard benadrukt dat de huidige problematiek bij Williams al zijn aandacht opeist en dat hij pas tijdens de naderende zomerstop zijn opties voor de langere termijn wil overwegen. De viervoudig Grand Prix-winnaar reageert hiermee op de aanhoudende geruchten over een mogelijk voortijdig vertrek bij de Britse renstal.

Hoewel de coureur in 2025 nog een indrukwekkend debuutjaar kende bij de formatie uit Grove met podiumplaatsen in Bakoe en Qatar, verloopt het huidige seizoen een stuk stroever. De nieuwe FW48-bolide kampt met overgewicht en een gebrek aan competitiviteit, waardoor het team in de achterhoede is beland. Deze teleurstellende start van het jaar heeft in de paddock de vraag opgeworpen of de Madrileen zijn contract zal uitdienen of elders op de grid gaat kijken.

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Volledige focus op herstel

Gevraagd of hij al rondkijkt bij rivaliserende teams, is het antwoord van de rijder duidelijk. "Niet echt", citeert Motorsport.com. "Ik ben er serieus niet mee bezig. Ik doe dat niet omdat ik op dit moment zoveel werk te doen heb hier bij Williams. Kijk naar de komende races, het aantal simulatorsessies dat we doen en de hoeveelheid vergaderingen die de afgelopen maanden zijn gehouden". Hij heeft zijn management dan ook duidelijke instructies gegeven. "Ik heb mijn team ook verteld om me tot de zomerstop een beetje met rust te laten, gewoon om te proberen Williams te helpen en de situatie zoveel mogelijk te verbeteren. En dan in de zomerstop is het uiteraard tijd om erover na te denken en de opties te bekijken", aldus Sainz.

Oorzaken analyseren met Vowles

De coureur benadrukt dat hij samen met teambaas James Vowles en het management diep in de oorzaken van de problemen duikt. "Ik denk dat we dat geanalyseerd en geconcludeerd hebben, maar dat niet alleen. Het gaat erom wat we doen om vooruit te komen, hoe snel die veranderingen vruchten gaan afwerpen en hoe ijverig en agressief we zijn in het herstel van deze klap", legt hij uit. Al dat analysewerk laat volgens hem simpelweg geen ruimte voor andere zaken. "Door dat allemaal te analyseren, probeer ik zoveel mogelijk te helpen met mijn oordeel en mijn ervaring, om te zien welk gebied we agressiever moeten aanpakken. Uiteindelijk is er zoveel informatie en gebeurt er zoveel dat het echt heel weinig kans of hersenruimte en tijd overlaat om aan iets anders te denken".

Cruciale updates op komst

Om de weg omhoog weer in te slaan, heeft Williams een uitgebreid updateprogramma klaarliggen. Vowles heeft bevestigd dat er tijdens de komende Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone een middelgroot pakket aan aanpassingen op de auto verschijnt. Daarna volgen er kleinere optimalisaties in België en Hongarije, voordat er in Zandvoort een grotere update komt die gericht is op gewichtsreductie. Voor de race in Azerbeidzjan later dit jaar belooft de teambaas zelfs "bijna een compleet nieuwe auto".

Zo min mogelijk ruis

Totdat duidelijk is hoeveel prestaties deze updates opleveren, wil de Spanjaard "zo min mogelijk ruis" rondom zijn persoon. Hij erkent dat er achter de schermen door zijn management ongetwijfeld gesprekken worden gevoerd, zoals gebruikelijk is in deze fase van het seizoen. "Maar van mijn kant heb ik ze verteld dat ik er liever een beetje van wegblijf tot de zomerstop en het team help om alles zo snel mogelijk vooruit te helpen, want mijn ideale plan en mijn prioriteit is om te blijven en op de lange termijn door te gaan", besluit hij. Mocht hij na het aflopen van zijn contract toch besluiten te vertrekken, dan belooft de transfermarkt bijzonder hectisch te worden. Naast aflopende verbintenissen bij onder meer Audi, Racing Bulls en Haas, zijn het vooral Max Verstappen en de 44-jarige Fernando Alonso die de markt voor de komende jaren dicteren.

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