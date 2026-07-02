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Verstappen and the FIA

'Red Bull nog altijd met FIA in gesprek over verrassend ADUO-resultaat'

Verstappen and the FIA — Foto: © IMAGO x GPFANS

'Red Bull nog altijd met FIA in gesprek over verrassend ADUO-resultaat'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull Racing is achter de schermen nog altijd druk in overleg met de FIA over het resultaat van het eerste Additional Development and Upgrade Opportunities-programma. De renstal van Laurent Mekies vreest dat het resultaat en de balans tussen teams kunnen worden verstoord en dat hun ontwikkelingsrichting kan worden beperkt of ongelijk beïnvloed, zo meldt FormuleTecnica.

Hoewel er nog altijd wordt gewacht op het eerste ADUO-resultaat, is de onofficiële uitkomst dat Red Bull-Ford de beste verbrandingsmotor heeft gebouwd in 2026. Mercedes zit daar niet ver achter, maar mag door de achterstand wel diverse updates doorvoeren. Ook Ferrari, Audi en Honda liggen achter Red Bull en mogen nieuwe onderdelen introduceren. Het Oostenrijkse team was nogal verbaasd over het resultaat, want het debuteert in 2026 met zijn eigen krachtbron, terwijl Mercedes met een grote voorsprong bovenaan in het klassement staat.

'Red Bull wacht op transparantie'

Red Bull verwacht volgens het medium niet dat het resultaat zomaar terzijde wordt geschoven, maar het team wil volledige transparantie van de FIA. Daarmee wil het precies weten hoe de autosportbond tot de conclusie is gekomen dat de Oostenrijkse power unit als beste is gekenmerkt, om te voorkomen dat concurrenten een voordeel krijgen op basis van een mogelijk foutieve inschatting.

Nog los van de rangorde op basis van de ADUO vraagt Red Bull daarnaast om opheldering over hoe de regels precies geïnterpreteerd moeten worden, zodat de ontwikkeling van de power unit niet verstoord wordt door onduidelijke regelgeving.

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