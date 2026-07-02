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Verstappen during FP1 in Monaco

F1-fans vrezen voor vertrek Verstappen na statement: "Hij gaat zijn afscheid aankondigen..."

Verstappen during FP1 in Monaco — Foto: © IMAGO
7 reacties

F1-fans vrezen voor vertrek Verstappen na statement: "Hij gaat zijn afscheid aankondigen..."

Redactie
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Op social media vragen veel Formule 1-fans zich gespannen af of Max Verstappen recent in een statement tussen neus en lippen heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen met de Formule 1.

De toekomst van Max Verstappen is momenteel onzeker. De Red Bull Racing-coureur heeft een contract tot eind 2028 bij zijn huidige werkgever, maar het is verre van een zekerheid dat hij deze verbintenis volledig uit zal zitten. En dat is tweeledig: enerzijds ergert de viervoudig wereldkampioen zich groen en geel aan de huidige reglementen in de Formule 1, waardoor hij dit seizoen al meerdere keren heeft laten optekenen niet te weten of hij nog wel door wil in de sport als er niet snel iets verandert, en anderzijds is Red Bull Racing momenteel verre van competitief, waardoor het kamp van Verstappen de mogelijkheden bij andere teams in kaart aan het brengen is.

Fans vrezen voor vertrek Verstappen uit de Formule 1

De FIA kondigde afgelopen maand aan dat er zowel in 2027 als 2028 regelwijzigingen doorgevoerd zullen worden, waardoor de verhouding tussen de batterij en de verbrandingsmotor verschuift in het voordeel van de verbrandingsmotor. De elektrische energie gaat hierdoor een minder grote rol spelen en de batterij hoeft zodoende minder opgeladen te worden. Het grootste pijnpunt voor de rijders dit jaar is namelijk dat er zowel in de kwalificatie als de race niet voluit gas gegeven kan worden, omdat de batterij opgeladen moet worden in de bochten en remzones. Als deze leeg is, verliezen de coureurs enorm veel vermogen op het rechte stuk.

Het motorsportorgaan heeft hiermee naar de kritiek van Verstappen en vrijwel alle Formule 1-coureurs geluisterd, waarmee de speculatie over een vertrek van de Limburger wat naar de achtergrond verdween. Alleen een mogelijke overstap van de Nederlander naar McLaren is nu nog onderwerp van gesprek, maar op social media wordt plotseling toch massaal gevreesd voor een vertrek van Verstappen uit de koningsklasse van de autosport.

Woordkeuze Verstappen zorgt voor onrust onder fans

Afgelopen week liet Verstappen in een vooruitblik van het team op de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij de komende drie (inmiddels nog twee) races met een speciale helm zal rijden: "Ik zal mijn helm met de oranje leeuw dragen voor de races in Oostenrijk, België en Hongarije, als eerbetoon aan de fans die mij hebben bijgestaan tijdens mijn carrière", zo las het. Maar de woordkeuze van Verstappen zorgt nu voor onrust onder fans van de Nederlander en Red Bull Racing.

Met name op TikTok verschijnt de een na de andere video over hoe de woorden "een eerbetoon aan mijn fans die mij hebben bijgestaan" het laten klinken alsof de speciale helm een soort afscheidscadeau is: "Ik denk dat hij in Zandvoort gaat aankondigen dat hij ermee gaat stoppen", leest het bijvoorbeeld. Een ander schrijft: "Max haalt veel meer plezier uit de GT3 en andere raceklassen. Ik denk dat hij hiermee eigenlijk al zegt dat hij gaat stoppen."

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