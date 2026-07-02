Lando Norris laat weten dat mocht Max Verstappen naar het team van McLaren komen, dat hij in dienst van de Britse ploeg "een aantal dingen niet kan doen, die hij bij Red Bull Racing wel kan doen."

In het geruchtencircuit wordt Verstappen de afgelopen weken veelzijdig in verband gebracht met het team van McLaren. Het is een publiek geheim dat de viervoudig wereldkampioen momenteel zijn toekomst in de Formule 1 aan het overdenken is. Van een pensioen aan het eind van 2027 lijkt vanwege de gewijzigde koers die de FIA is ingeslagen geen sprake meer, maar een vertrek bij Red Bull Racing is zeker niet uitgesloten. De performance van het team uit Milton Keynes is ook dit jaar niet wat het zou moeten zijn, waardoor Verstappen momenteel slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap staat.

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Beslissing Verstappen over toekomst in de Formule 1 komt dichterbij

Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, liet recent weten dat het het gedroomde scenario voor de Limburger is om zijn carriere bij Red Bull Racing af te sluiten, maar dat er dan wel op korte termijn weer om overwinningen gevochten moet kunnen worden. Het kamp van de viervoudig wereldkampioen wil voor de aanstaande zomerstop een beslissing nemen, wat betekent dat Red Bull Racing nog iets meer dan drie weken heeft om de 28-jarige coureur te overtuigen. In gesprek met de BBC laat Norris weten dat hij Verstappen zou verwelkomen als teamgenoot, omdat hij zichzelf graag tegen de besten wil meten.

Norris waarschuwt Verstappen voor McLaren-transfer

De Brit laat echter ook optekenne dat zowel hij als teammaat Oscar Piastri voor de lange termijn vastliggen bij McLaren. Daarnaast zou Verstappen volgens Norris in moeten leveren qua een aantal extraatjes die hij in dienst van Red Bull Racing geniet: "Het zou absoluut een hele andere sfeer voor hem zijn", klinkt het. "De manier van denken en mentaliteit is bij ons echt heel verschillend dan bij Red Bull. En er zijn bepaalde dingen die hij bij McLaren niet zou kunnen doen, waarvan hij weet dat hij die bij Red Bull wel kan doen."

Norris laat verder niet weten waar hij exact op doelt, maar de kans is groot dat de regerend wereldkampioen doelt op de uitstapjes naar andere raceklassen die Verstappen dit jaar met enige regelmaat maakt.

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