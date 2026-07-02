close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026

'Ferrari overweegt contractverlenging Hamilton, maar houdt één voorwaarde aan'

Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

'Ferrari overweegt contractverlenging Hamilton, maar houdt één voorwaarde aan'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat op het punt zijn contract bij Ferrari te verlengen tot en met 2027, zo meldt Autoracer. Ferrari zou van plan zijn de optie in de huidige verbintenis van de nummer drie van het kampioenschap te lichten, waarbij de officiële aankondiging rond de Grand Prix van Italië in Monza wordt verwacht.

Hamilton sloot zich in 2025 aan bij de Scuderia, maar kende een moeizame beginfase, ondanks de sprintoverwinning in China. De Engelsman kon daarnaast geen goede samenwerking opbouwen met race-engineer Riccardo Adami, die in 2026 werd vervangen door Carlo Santi. In Barcelona wist de 41-jarige Hamilton voor het eerst te winnen in de kleuren van Ferrari en de verwachting is dat hij in ieder geval ook komend seizoen voor het Italiaanse team zal racen.

Positie in het klassement

Het medium meldt dat de beslissende fase rond de contractverlenging van Hamilton is ingegaan, waarbij Ferrari moet beslissen of het de optie licht om de Engelsman ook komend jaar bij de Scuderia te houden. Daarvoor lijkt het team vooral te kijken naar zijn positie in het klassement, waarin Hamilton op de derde plaats staat, vóór teamgenoot Charles Leclerc. Mocht die situatie tijdens de zomerstop ongewijzigd zijn, dan kan Hamilton naar verluidt vrijwel zeker rekenen op een contractverlenging voor volgend jaar.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Marko plaatst vraagtekens bij uitgaven F1-team Ferrari: "Hoe gaat de FIA dat controleren?"

Marko plaatst vraagtekens bij uitgaven F1-team Ferrari: "Hoe gaat de FIA dat controleren?"

  • 2 uur geleden
Hamilton kijkt naar weersverwachting Britse GP: "Zou kunnen sneeuwen!"

Hamilton kijkt naar weersverwachting Britse GP: "Zou kunnen sneeuwen!"

  • 30 juni 2026 19:55
  • 3
Palmer ziet Leclerc in zwaarste fase van loopbaan: 'Moeilijkste moment'

Palmer ziet Leclerc in zwaarste fase van loopbaan: 'Moeilijkste moment'

  • Vandaag 11:20
Montoya waarschuwt Verstappen: 'Hamilton vergeet dat niet'

Montoya waarschuwt Verstappen: 'Hamilton vergeet dat niet'

  • 30 juni 2026 11:56
  • 9
F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen weer verkozen voor publieksprijs

F1 Driver Of The Day 2026: Verstappen weer verkozen voor publieksprijs

  • 29 juni 2026 18:01
  • 6
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

  • 29 juni 2026 08:29
  • 12

Net binnen

16:27
Stroll haalt uit naar LEGO-show in Silverstone: 'Ik ga niet enthousiast doen voor dat gedoe'
16:01
F1-fans vrezen voor vertrek Verstappen na statement: "Hij gaat zijn afscheid aankondigen..."
15:34
'Red Bull nog altijd met FIA in gesprek over verrassend ADUO-resultaat'
15:10
Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'
14:41
Hamilton en Verstappen getipt als kanshebbers in Silverstone: "Dreiging voor Russell"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet' Lando Norris

Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'

1 uur geleden 3
Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn" Verstappen naar McLaren?

Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn"

3 uur geleden
Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg" David Coulthard

Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg"

Vandaag 10:41 8
Brown zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over mogelijke komst Verstappen Max Verstappen

Brown zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over mogelijke komst Verstappen

Vandaag 08:41 4
Ontdek het op Google Play
x