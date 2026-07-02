Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat op het punt zijn contract bij Ferrari te verlengen tot en met 2027, zo meldt Autoracer. Ferrari zou van plan zijn de optie in de huidige verbintenis van de nummer drie van het kampioenschap te lichten, waarbij de officiële aankondiging rond de Grand Prix van Italië in Monza wordt verwacht.

Hamilton sloot zich in 2025 aan bij de Scuderia, maar kende een moeizame beginfase, ondanks de sprintoverwinning in China. De Engelsman kon daarnaast geen goede samenwerking opbouwen met race-engineer Riccardo Adami, die in 2026 werd vervangen door Carlo Santi. In Barcelona wist de 41-jarige Hamilton voor het eerst te winnen in de kleuren van Ferrari en de verwachting is dat hij in ieder geval ook komend seizoen voor het Italiaanse team zal racen.

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Positie in het klassement

Het medium meldt dat de beslissende fase rond de contractverlenging van Hamilton is ingegaan, waarbij Ferrari moet beslissen of het de optie licht om de Engelsman ook komend jaar bij de Scuderia te houden. Daarvoor lijkt het team vooral te kijken naar zijn positie in het klassement, waarin Hamilton op de derde plaats staat, vóór teamgenoot Charles Leclerc. Mocht die situatie tijdens de zomerstop ongewijzigd zijn, dan kan Hamilton naar verluidt vrijwel zeker rekenen op een contractverlenging voor volgend jaar.

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