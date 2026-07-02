Volgens voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko is het uiterst opmerkelijk in welk tempo Ferrari dit seizoen nieuwe onderdelen naar het circuit brengt. De Oostenrijker zet openlijk vraagtekens bij de manier waarop de Italiaanse renstal al deze ontwikkelingen binnen het geldende budgetplafond weet te financieren. Dat laat de inmiddels gepensioneerde motorsportbaas weten in gesprek met F1 Insider.

Na een moeizaam jaar in 2025 heeft de Scuderia zich inmiddels opgeworpen als de belangrijkste uitdager van het dominante Mercedes. Om dat gat te dichten, introduceerde het team eerder al grote updatepakketten in Miami en Barcelona, gevolgd door een motorupgrade in Oostenrijk. Aankomend weekend in Groot-Brittannië verschijnt de SF-26 opnieuw met een fors pakket, waarbij de focus ligt op een gloednieuwe achtervleugel en een herziene diffuser om de topsnelheid te verhogen.

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Toezicht in het digitale tijdperk

Marko, die eind vorig jaar afscheid nam van zijn officiële functie bij Red Bull Racing, stelt dat een dergelijk ontwikkelingstempo onder normale omstandigheden niet vol te houden is met een bestedingslimiet van 215 miljoen dollar. "Voor normale teams is dit vrijwel onmogelijk", stelt de tachtiger. "Bij autofabrikanten zoals Mercedes of Ferrari weet ik het niet zo zeker. Hoe wil de FIA controleren of er in de huidige digitale tijd in de onderzoekscentra in Maranello of bij Mercedes niet ook voor de Formule 1 wordt gewerkt?" vraagt Marko zich hardop af.

De voormalig topman staat niet alleen in zijn verbazing. Eerder sprak ook Toto Wolff al zijn zorgen uit over de dadendrang van de concurrent uit Maranello. "We zijn altijd een beetje verbaasd dat Ferrari de auto zo uitgebreid kan upgraden", gaf de teambaas van Mercedes aan. "Ik heb het idee dat ze binnenkort door de budgetcap heen zijn, want wij kunnen niet wat zij doen", aldus Wolff. Marko kan wel lachen om die uitspraken van zijn landgenoot en wijst fijntjes naar het verleden. "In 2021 en 2022 waren we ook verrast door het aantal updates dat Mercedes toen doorvoerde", reageert hij. "En hoe ze dat binnen het budget hebben kunnen doen. Nu vraagt Mercedes zich dat zelf af", besluit Marko.

Ondanks de twijfels vanuit de concurrentie hoopt Ferrari met de nieuwe specificaties de aanval te kunnen openen op Silverstone. Tot nu toe is Lewis Hamilton de enige coureur die de oppermachtige Mercedes-rijders Andrea Kimi Antonelli en George Russell wist te verslaan tijdens een race. De Britse meervoudig wereldkampioen zegevierde in Spanje en staat momenteel derde in het rijderskampioenschap, achter het leidende Mercedes-duo. Met de aanpassingen aan de auto hoopt het team de luchtweerstand te verminderen, wat cruciaal is op de lange rechte stukken van het Britse circuit.

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