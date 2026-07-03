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Antonelli, Hamilton, Verstappen

Hamilton ziet Verstappen als serieuze titelkandidaat: 'Red Bull heeft enorme stap gezet' l GPFans

Hamilton ziet Verstappen als serieuze titelkandidaat: 'Red Bull heeft enorme stap gezet' l GPFans

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Lewis Hamilton is ervan overtuigd dat Max Verstappen nog altijd een serieuze kandidaat is voor de wereldtitel. Hoewel Mercedes momenteel een flinke voorsprong heeft opgebouwd in het kampioenschap, ziet hij dat Red Bull Racing bezig is aan een duidelijke inhaalslag. Hamilton verwacht dan ook een zware tweede seizoenshelft en waarschuwt nadrukkelijk voor de hernieuwde snelheid van zijn oude rivaal. Dat zei hij tijdens de persconferentie op Silverstone. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.

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