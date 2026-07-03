Volgens Mercedes-coureur George Russell vormt Red Bull Racing komend weekend op Silverstone een grote bedreiging in de snelle secties. De Brit stelt dat de Oostenrijkse renstal juist op dat vlak excelleert en dat de strijd aan de kop van het veld daardoor hevig is. Dat laat de huidige nummer twee uit de WK-stand weten in aanloop naar zijn thuisrace.

Hoewel de meervoudig racewinnaar de meest recente Grand Prix in Oostenrijk op zijn naam schreef, eindigde Max Verstappen daar op slechts 1,6 seconde achterstand als tweede. Dat hernieuwde tempo had alles te maken met een omvangrijk updatepakket dat Red Bull in Spielberg introduceerde, specifiek gericht op het verbeteren van de neerwaartse druk in snelle bochten. Russell erkent die vooruitgang en is op zijn hoede voor de baan in Groot-Brittannië, die bekendstaat om pijlsnelle secties zoals Maggotts en Becketts."Red Bull is sterk geweest in snelle bochten, en dat was in Oostenrijk opnieuw het geval", stelt de Mercedes-rijder."Daar is Red Bull ongelofelijk in".

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Dreiging van Ferrari en andere concurrenten

Naast de dreiging van het team van Verstappen houdt Russell ook rekening met andere concurrenten. Ferrari kende in Spielberg een moeizaam optreden, waarbij Lewis Hamilton niet verder kwam dan de vijfde plaats, maar volgens de ex-coureur van Williams geeft dat een vertekend beeld."Ferrari kende een lastige race, omdat ze problemen hadden met oververhitting van de power unit in Oostenrijk", legt hij uit."Ik denk dus niet dat ze hun volledige potentieel hebben laten zien". De huidige teamgenoot van WK-leider Kimi Antonelli benadrukt dat de marge aan de kop van het veld minimaal is geworden."Ik denk dat er nu drie, vier of vijf coureurs zijn die week in, week uit meedoen in de strijd", aldus de Engelsman.

Mercedes houdt vast aan eigen strategie

Hij vervolgt: "Natuurlijk staan wij nog steeds aan de voorkant van die groep", stelt hij vast. Toch wijst de Brit op de eerdere zege van Hamilton in Barcelona en de sterke optredens van Lando Norris in Miami als bewijs dat de verhoudingen continu schuiven. Om de leiding te behouden, kiest de Duitse formatie bewust voor een afwachtende ontwikkelingsstrategie."Sommige teams brengen veel onderdelen, maar misschien betalen ze daar richting het einde van het seizoen de prijs voor", verklaart de coureur."Wij weten wanneer onze updates komen. Dat is niet voor de zomerstop".

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