Lewis Hamilton luidt de noodklok in Silverstone. Net als Max Verstappen en Fernando Alonso verwacht de zevenvoudig wereldkampioen dat het batterijbeheer op dit iconische circuit een groot drama wordt.

De Formule 1 opereert dit seizoen voor het eerst onder nieuwe motorische reglementen, waarbij de verdeling tussen de verbrandingsmotor en de batterij op 50/50 ligt. Dit zorgt al vanaf de testdagen in Bahrein voor grote kritiek vanuit de coureurs. De batterij moet tijdens het rijden opgeladen worden, maar loopt dusdanig snel leeg dat dit op veel circuits niet goed te doen is. Coureurs moeten hierdoor eerder van hun gas af op het rechte stuk of meer dan nodig remmen in bochten, om maar vermogen terug te winnen. Doen ze dit niet en raakt de batterij leeg tijdens een gedeelte van het circuit waar vol gas wordt gereden, verliezen de rijders enorm veel topsnelheid. De FIA heeft inmiddels aangekondigd dat die 50/50-verdeling zowel in 2027 als 2028 wordt aangepast in het voordeel van de verbrandingsmotor, maar dit jaar moeten de coureurs het doen met wat ze hebben.

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Verstappen vreest voor batterij-drama in Silverstone

Verstappen is vanaf dag één erg uitgesproken over deze reglementen. Hij noemde het al "anti-racing" en "Mario Kart" en liet meer dan eens optekenen te overwegen te stoppen met de Formule 1 als er niet snel wat verandert. Ook dit weekend in Silverstone verwacht hij grote problemen: "Ik hou van Silverstone", vertelde Verstappen op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. "Maar ik heb een aantal ronden op de simulator verreden, en ik begon gewoon te lachen. Silverstone beschikt naast veel rechte stukken over voornamelijk snelle bochten, waardoor er weinig mogelijkheden voor de coureurs zijn om de batterij op te laden. Omdat bijna de hele ronde vol gas is, is de batterij vrijwel constant leeg. Dus het gaat heel anders aanvoelen dan wat we gewend zijn van Silverstone." Alonso liet op donderdag weten de zorgen van Verstappen te delen.

Hamilton deelt zorgen Verstappen

En dat geldt ook voor thuisheld Hamilton: "Het is niet dat ik geen vertrouwen in het weekend heb, maar het is een feit dat we hier veel lange rechte stukken hebben", klinkt het op de persconferentie in Silverstone. "Dit weekend gaat waarschijnlijk ongekend worden als het aankomt op deployment van de batterij. Alle coureurs hebben het erover. We hebben zelfs al in onze groepsapp besproken hoe dramatisch het zal worden qua vermogen op dit circuit. De batterij raakt leeg en er zijn maar een paar bochten om deze weer op te laden. Tijdens een groot deel van de ronde zal de batterij dus gewoon uitgeschakeld zijn. Daar zullen we mee worstelen. Onze achterstand [op Mercedes] kan daardoor zomaar twee keer zo groot worden. Het gaat echt een groot effect hebben."

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Als je kijkt naar de snelheden, verliezen we al vermogen bij het ingaan van Copse. Normaal vecht je daar met alles wat je hebt als je er volgas doorheen trapt. Nu moeten we waarschijnlijk van de achtste versnelling terugschakelen naar de zevende versnelling, puur om de motor hoog in de toeren te houden. In feite wordt het één lang, saai recht stuk tussen bocht negen en tien. We hebben daar geen deployment.

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