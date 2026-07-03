Nicholas Latifi maakt F1-rentree tijdens raceweekend Silverstone
Nicholas Latifi maakt F1-rentree tijdens raceweekend SilverstoneMaak ons je Google-favoriet
Nicholas Latifi heeft dit weekend voor een verrassing gezorgd door plotseling weer op te duiken in de Formule 1-paddock tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De voormalig coureur is echter niet teruggekeerd voor een rol binnen de autosport, maar was op het circuit van Silverstone aanwezig om als dj op te treden ter promotie van zijn eigen drankenmerk.
De Canadees nam eind 2022 na drie seizoenen en 61 racestarts afscheid van het team van Williams. Na zijn vertrek uit de koningsklasse, mede ingegeven door de zware online haat die hij ontving na zijn veelbesproken crash in Abu Dhabi in 2021, besloot hij de racerij volledig de rug toe te keren. In plaats van een andere raceklasse op te zoeken, begon hij in augustus 2023 aan een Master of Business Administration aan de prestigieuze London Business School. Ondanks het ontbreken van een bachelordiploma werd hij toegelaten op basis van zijn ervaringen als topsporter, waarna hij de opleiding in oktober 2025 succesvol afrondde.
Latifi trekt de aandacht als dj op Silverstone
Tijdens zijn studie richtte Latifi samen met twee medestudenten het merk Leve op, een agavedrank met een alcoholpercentage van 22 procent. Het product speelt in op de trend van bewuster drinken en profileert zich dit raceweekend als een alternatief in de hospitality-zones van het Britse circuit. Om de naamsbekendheid van het eind 2025 gelanceerde merk te vergroten, organiseerde Leve donderdag een exclusief evenement op het circuitterrein. Hierbij werd de ondernemer achter de draaitafels gespot door de Formule 1-contentmakers Matt Gallagher en Tommy Bellingham.
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