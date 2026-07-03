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Silverstone, British GP, 2025, generic

Hoe laat begint het sprintweekend in Groot-Brittannië?

Silverstone, British GP, 2025, generic — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint het sprintweekend in Groot-Brittannië?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het sprintweekend in Groot-Brittannië gaat vandaag van start. Er staan twee hele belangrijke sessies op het programma, want niet alleen de eerste en enige vrije training wordt vandaag verreden, ook de sprintkwalificatie staat op het programma.

George Russell reist af naar Silverstone met de overwinning in Oostenrijk. Kimi Antonelli leidt nog altijd het kampioenschap, maar Russell bezet weer P2 met 40 punten achterstand. Op P3 staat thuisheld Lewis Hamilton, die 46 punten achterstand heeft, en op de vierde plek staat Oscar Piastri. Regerend wereldkampioen Lando Norris bezet P5, voor Charles Leclerc. Max Verstappen staat op de zevende plek in het kampioenschap.

Tijdschema Sprintweekend in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië staat het vierde sprintweekend van het seizoen ingepland. Dat betekent dat vrijdag 3 juli om 13:30 uur de eerste en enige vrije training wordt verreden. Om 17:30 uur wordt er namelijk gekwalificeerd voor de sprintrace die zaterdag van start gaat op Silverstone.

Vrijdag 3 juli
13:30 uur: eerste vrije training
17:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 4 juli
13.00 uur: sprintrace
17:00 uur: kwalificatie

Zondag 5 juli
16:00 uur: Grand Prix van Groot-Brittannië

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