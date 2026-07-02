Verstappen verwijt Russell niets: “Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan”
Verstappen verwijt Russell niets: “Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan”Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Max Verstappen vindt dat de kwalificatie in Oostenrijk direct met een dubbele gele vlag of een rode vlag had beëindigd moeten worden toen hij in de bandenstapels belandde, geeft hij bij The Race toe dat polesitter George Russell niets te verwijten valt.
Russell wist afgelopen zaterdag in de slotfase de poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk veilig te stellen. Dat was opmerkelijk, omdat Verstappen op dat moment in bocht 9 van de baan vloog en in de bandenstapel belandde. De wedstrijdleiding koos in eerste instantie voor een enkele gele vlag en schakelde daarna over op dubbel geel. In de eerste situatie hoeft een passerende coureur slechts het gas los te laten, terwijl de rondetijd bij dubbel geel door de stewards kan worden geschrapt.
FIA moet ingrijpen, niet coureur
Carlos Sainz pleitte in Silverstone voor straffen voor degene die de gele vlag veroorzaakt. Verstappen sluit zich zelf deels aan bij de roep om actie, maar kijkt vooral naar de regels rond het al dan niet kunnen voltooien van een ronde. Volgens de Nederlander zou een opzettelijke crash zwaarder bestraft moeten worden dan het voorstel van Sainz. Wat hem vooral stoort, is dat de sessie in Oostenrijk niet direct werd stilgelegd met een dubbele gele of rode vlag. “Het zou eigenlijk niet mogelijk moeten zijn om je ronde op die manier af te maken. Dat is voor mij de grootste zorg,” legt Verstappen uit.
Dat Russell vervolgens nog voor de poleposition ging, kan Verstappen hem niet verwijten: “Ten eerste had het geen enkele gele vlag moeten zijn, maar minimaal een dubbele gele vlag of een rode vlag. Dat de coureur het maximale uit de situatie probeert te halen, is prima (…) Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Dat is gewoon hoe het werkt.”
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