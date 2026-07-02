Hamilton ziet Verstappen als serieuze titelkandidaat: 'Red Bull heeft enorme stap gezet'
Hamilton ziet Verstappen als serieuze titelkandidaat: 'Red Bull heeft enorme stap gezet'Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton is ervan overtuigd dat Max Verstappen nog altijd een serieuze kandidaat is voor de wereldtitel. Hoewel Mercedes momenteel een flinke voorsprong heeft opgebouwd in het kampioenschap, ziet de Ferrari-coureur dat Red Bull Racing bezig is aan een duidelijke inhaalslag. De zevenvoudig wereldkampioen verwacht dan ook een zware tweede seizoenshelft en waarschuwt nadrukkelijk voor de hernieuwde snelheid van zijn oude rivaal. Dat zei de Brit tijdens de FIA-persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.
Momenteel wordt het kampioenschap gedomineerd door Mercedes, waar toptalent Kimi Antonelli met 171 punten aan de leiding gaat. Verstappen beleeft juist een moeizamer seizoen en staat zevende in de WK-stand met 73 punten. Toch wist de Nederlander tijdens de Grand Prix van Oostenrijk zijn beste resultaat van het seizoen te behalen met een tweede plaats. In Spielberg leverde dat een fel duel op tussen de twee kemphanen, waarin de Red Bull-coureur uiteindelijk de overhand kreeg. Voor Hamilton was dat het bewijs dat de formatie uit Milton Keynes de weg omhoog definitief heeft gevonden.
Red Bull maakt grote sprong
Tegenover de pers benadrukt de huidige nummer drie van het kampioenschap dat de concurrentie Verstappen niet mag uitvlakken. “We hebben gezien dat Red Bull ook een stap heeft gezet,” aldus Hamilton. “Ze hebben tijdens de laatste race een enorme sprong gemaakt. Ik twijfel er niet aan dat Max een serieuze uitdager blijft en dat hij de kracht heeft om met Mercedes te wedijveren.” De Ferrari-coureur verwacht dat de Oostenrijkse renstal de komende races sterk zal blijven presteren.
Marge van Antonelli is groot
Ondanks de dreiging van Verstappen erkent Hamilton dat het voor iedereen een enorme opgave wordt om Mercedes bij te halen. De Brit prijst de stabiliteit en het hoge niveau van zijn voormalige team. Gevraagd naar de titelstrijd wijst hij op de ruime voorsprong van leider Kimi Antonelli. “Ik denk dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Kimi staat ver voor. Er zijn nog veel punten te verdelen en hij heeft zijn voorsprong in de laatste race zelfs nog uitgebreid,” legt hij uit. Toch wil Hamilton de strijd niet opgeven, omdat Ferrari volgens hem sterk gemotiveerd blijft om het gat te dichten.
Zorgen over hybride vermogen op Silverstone
Naast de opmars van Verstappen maakt de Ferrari-coureur zich ook zorgen over de prestaties van zijn eigen pakket op het snelle circuit van Silverstone. Door de huidige hybride regelgeving vreest hij vooral verlies op de rechte stukken. “We zullen de batterij snel leeg rijden en er zijn maar een paar bochten om opnieuw op te laden. Daardoor zal de MGU-K een groot deel van de ronde niet optimaal kunnen werken,” waarschuwt Hamilton. Volgens hem verliest Ferrari momenteel zo’n vier tienden per ronde op de rechte stukken, een achterstand die in de bochten nauwelijks te compenseren is.
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