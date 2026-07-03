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Verstappen, Red Bull, 2024, silverstone, generic, f1

LIVE | Eerste vrije training GP van Groot-Brittannië: zet Red Bull de goede vorm door?

Verstappen, Red Bull, 2024, silverstone, generic, f1 — Foto: © IMAGO

LIVE | Eerste vrije training GP van Groot-Brittannië: zet Red Bull de goede vorm door?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De eerste en enige vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië is een belangrijk moment voor de coureurs. Aangezien er op Silverstone een sprintweekend wordt verreden, krijgen de rijders en de teams slechts één keer zestig minuten de tijd op jacht te maken op de perfecte afstelling, waarna later vanmiddag direct de kwalificatie voor de sprintrace volgt. Weet Red Bull Racing de goede vorm van Oostenrijk door te zetten tijdens het thuisweekend van Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris en Oliver Bearman?

LIVE | Eerste vrije training GP van Groot-Brittannië: zet Red Bull de goede vorm door?

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24m geleden

12:58

Welkom!

Goedemiddag en welkom bij ons liveblog! Over een half uurtje gaan we beginnen met de eerste en enige vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Silverstone. Voor de rijders wordt het in dit sprintweekend van groot belang om meteen de juiste afstellingen te vinden. 

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