Jeremy Clarkson in remissie na strijd tegen prostaatkanker
Jeremy Clarkson in remissie na strijd tegen prostaatkanker
Jeremy Clarkson (66) heeft officieel laten weten dat hij in remissie is van prostaatkanker. De voormalige presentator van Top Gear deelde dit nieuws kort nadat hij in zijn serie Clarkson's Farm bekendmaakte dat bij hem een agressieve vorm van de ziekte was vastgesteld. Volgens de Brit wees recent bloedonderzoek uit dat er geen sporen van kanker meer in zijn lichaam aanwezig zijn.
De gezondheidsproblemen van de televisiemaker kwamen aan het licht tijdens een routinecontrole in mei vorig jaar. Na de diagnose onderging hij een operatie waarbij een deel van zijn prostaat werd verwijderd. In de seizoensfinale van het vijfde seizoen van Clarkson's Farm, die medio juni verscheen, deelde hij de diagnose voor het eerst met het grote publiek. Twee maanden geleden toonde een nieuwe test aan dat hij definitief kankervrij is.
Oud-Top Gear-presentator prijst zich gelukkig met vroege ontdekking
Tegenover The Sunday Times reageerde de Brit opgelucht op de goede uitslag. "Ik ben zonder twijfel officieel de gelukkigste man ter wereld", vertelde hij over de vroege ontdekking van de ziekte. Als de tumor later was opgemerkt, had deze zich naar andere organen kunnen verspreiden, wat volgens hem voor grote problemen zou hebben gezorgd. Op Instagram plaatste hij eveneens een video voor zijn volgers met een duidelijke boodschap: "Jullie zullen gemerkt hebben dat ik niet dood ben."
De presentator gebruikt zijn bereik nu om andere mannen te waarschuwen en erop te wijzen dat er jaarlijks duizenden mannen overlijden door een te late ontdekking. "Laat je testen", drukte hij zijn publiek op het hart. "Het is niet ongemakkelijk en niet onwaardig. Ik heb het gedaan en daarom zit ik hier nu nog." Hoewel de prostaatkanker in de toekomst kan terugkeren, blijft hij hoopvol. "Ik probeer positief te blijven. Ik heb me voorgenomen om bij de 60 procent te horen die geen terugval krijgt."
Het is niet de eerste keer dat Clarkson met ernstige gezondheidsklachten kampte. In oktober 2024 belandde hij in het ziekenhuis voor een spoedoperatie aan zijn hart, waarbij twee stents werden geplaatst om een naderende hartaanval af te wenden. Ondanks deze medische tegenslagen zit de Brit niet stil; hij is momenteel alweer volop bezig met de opnames voor het zesde seizoen van zijn boerderijserie op Amazon Prime.
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