Volgens voormalig Formule 1-teammanager Peter Windsor staat Red Bull Racing mogelijk aan de vooravond van een definitief verval. De Britse analist stelt dat de komende races cruciaal zijn voor de formatie van teambaas Laurent Mekies, zeker nu Max Verstappen een moeizaam seizoen doormaakt en momenteel slechts zevende staat in het wereldkampioenschap. Dat laat de voormalig medewerker van Williams weten in zijn eigen livestream.

Hoewel de Oostenrijkse renstal aankomend weekend een flink updatepakket meeneemt naar de thuisrace in Spielberg, is het volgens Windsor de vraag of het team zonder ontwerper Adrian Newey nog op het hoogste niveau kan acteren. "Bedoel je post-Horner of post-Newey? Ik denk dat je natuurlijk post-Horner bedoelt, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat het volgens mij meer om Newey draait", stelt Windsor na een vraag op zijn eigen YouTube-kanaal. Hij benadrukt dat de technische afdeling de doorslag geeft. "Als Newey nog bij Red Bull had gezeten, en hij het team nu onder Laurent Mekies had zien functioneren zoals het nu doet, zou de auto dan beter zijn? Ja, dat denk ik wel", vervolgt hij.

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Het belang van engineering

Windsor trekt daarbij de vergelijking met andere teams op de grid om het belang van een competitieve wagen te onderstrepen. "Bij ieder team gaat het uiteindelijk om engineering en om hoe goed of slecht de auto is. Kijk naar Aston Martin. Het maakt niet uit wie dat team leidt of welke coureurs je hebt. Als je geen goede auto hebt, is alles tijdverspilling", aldus de analist. In het verleden wist Red Bull onder leiding van Newey na een slecht weekend altijd razendsnel te herstellen, maar dat vermogen lijkt de renstal nu kwijt te zijn. "We zullen in de komende vier of vijf races zien of Red Bull weer terug is op het niveau van het Newey-tijdperk. Als ze toen een slechte race hadden en de auto niet goed voor elkaar kregen, stonden ze binnen één of twee races alweer vooraan. Newey wist het altijd op te lossen. Maar inmiddels duurt het bij Red Bull al lang genoeg", legt Windsor uit.

Verstappen hoopt op ommekeer in Oostenrijk

Ondertussen kijkt de viervoudig wereldkampioen zelf uit naar de Grand Prix van Oostenrijk, waar hij met een speciale 'Orange Lion'-helm zal rijden als eerbetoon aan zijn fans. De achterstand op kampioenschapsleider Kimi Antonelli is fors, maar het nieuwe pakket op de RB22 moet uitkomst bieden. "Oostenrijk is natuurlijk een thuisrace voor het team. Het is in het verleden een geweldig circuit voor mij geweest en we hebben daar heel mooie herinneringen opgebouwd", vertelt de Limburger in de preview van zijn team. "We nemen een nieuw pakket mee, dus het is spannend om te zien hoeveel rondetijd dat ons kan opleveren", verklaart de coureur.

Toekomst Verstappen onzeker

Toch blijft de druk op Red Bull immens, zeker met het oog op de onzekere toekomst van hun stercoureur. Windsor ziet de races in Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije als harde meetmomenten. "Als Max in Oostenrijk geen auto heeft waarmee hij op zijn minst op de eerste twee rijen kan staan, dan weten we dat Red Bull echt een probleem heeft", waarschuwt de Brit. Mocht de situatie richting de zomerstop niet verbeteren, dan voorziet Windsor grote gevolgen voor de samenwerking. "Als Max in Hongarije niet in de top vier staat, dan weten we dat Red Bull definitief in verval is. Dan zal Max waarschijnlijk denken: dit gaat niet beter worden, ik moet nadenken over wat ik volgend jaar ga doen", besluit hij.

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