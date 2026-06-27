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Max Verstappen, Austrian GP, generic, 2026

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk?

Max Verstappen, Austrian GP, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk?

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het raceweekend in Oostenrijk is in volle gang en gisteren werden dan ook de eerste sessies afgewerkt. Inmiddels is de zaterdag aangebroken en wordt er vanmiddag gekwalificeerd op de Red Bull Ring.

Mercedes heeft de touwtjes goed in handen, zo bleek tijdens de openingssessies. Ook McLaren lijkt het tempo te hebben teruggevonden op de Oostenrijkse baan. Voor Ferrari is het nog wat zoeken en ook Red Bull Racing heeft nog tijd goed te maken. Daarnaast worden de weersomstandigheden ook een belangrijke factor. Zo is het ook in Oostenrijk erg warm en gaat het kwik richting de 30 graden Celsius, wat dan weer betekent dat de banden het zwaar te verduren krijgen op de Red Bull Ring.

Hoe laat begint de kwalificatie in Oostenrijk?

Vandaag staan er twee belangrijke sessies op het programma in Oostenrijk. Zo wordt om 12:30 uur de derde en tevens laatste vrije training op de Red Bull Ring afgewerkt. Om 16:00 uur is het vervolgens tijd voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Zaterdag 27 juni
12:30 uur: derde vrije training
16:00 uur: kwalificatie

Zondag 28 juni
15:00 uur: Grand Prix van Oostenrijk

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