Verstappen stevent af op deelname 24 uur van Spa: organisatie bereidt te verplaatsen

Volgens Stéphane Ratel, de CEO van de SRO Motorsports Group, bestaat de kans dat de datum van de 24 uur van Spa in 2027 wordt aangepast om een gelijktijdig samenvallen met de Formule 1 te voorkomen. Dat laat de topman weten, nadat Max Verstappen afgelopen donderdag liet optekenen graag deel te willen nemen aan het evenement.

De interesse in Verstappen komt niet uit de lucht vallen. De Nederlander maakte eerder dit jaar zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring en is met zijn eigen formatie, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, actief in de GT World Challenge Europe. Het evenement van dit jaar wordt net als de Grand Prix van Oostenrijk, dit weekend verreden. Collega's van de Nederlander doen mee aan het evenement, maar Verstappen staat logischerwijs op het Formule 1-circuit: "Ik had er graag aan meegedaan en heb de organisatie al gevraagd om het event volgend jaar idealiter niet in een Grand Prix-weekend te plannen", onthulde Verstappen.

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Schuiven met speeldata

Tijdens een persconferentie in Spa-Francorchamps reageerde Ratel cryptisch op de vastgestelde datum voor het bewuste jaar. "Alles is altijd voorlopig, dus we weten het nooit", aldus de oprichter van de SRO Motorsports Group. Hij benadrukt dat de organisatie de definitieve Formule 1-kalender wil afwachten voor er knopen worden doorgehakt. "Als er iets is wat we kunnen doen, dan zullen we dat doen, maar we gaan Spa niet in mei verrijden en we gaan Spa niet in september verrijden", stelt de promotor.

De ruimte om te schuiven is volgens de topman beperkt tot een specifieke periode in de zomer. "We hebben echt een populair succes opgebouwd, dat op deze datum vanzelf groeit van jaar tot jaar, wat volgens mij de juiste datum is. Het zou een week naar voren of een week naar achteren kunnen opschuiven, maar we moeten zeggen dat het venster in principe drie weken is. Dus als er in een van deze drie weekenden geen F1 zou zijn, zouden we misschien kunnen overwegen om iets te verplaatsen", verklaart Ratel.

Impact deelname Verstappen

De wens om Verstappen aan de start te krijgen, heeft alles te maken met de enorme aantrekkingskracht van de coureur. Ratel was zelf aanwezig bij de 24 uur van de Nürburgring, waar dit jaar een recordaantal van 352.000 toeschouwers op afkwam. "Omdat ik twee jaar geleden en dit jaar in de pace car zat bij de 24 uur van de Nürburgring, weet ik dat het enig effect heeft", verwijst hij naar de aanwezigheid van de Nederlander. Naast Verstappen maakte eerder dit jaar ook Lance Stroll al een uitstapje naar de GT3-racerij; de Canadees nam in april deel aan de seizoensopener op Circuit Paul Ricard in een Aston Martin.

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