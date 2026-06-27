LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?
LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?Maak ons je Google-favoriet
De derde en laatste vrije training ter voorbereiding op de Grand Prix van Oostenrijk gaat om 12:30 uur van start. Weet Red Bull Racing na tweede vierde plaatsen voor Max Verstappen in VT1 en VT2 de RB22 aan de praat te krijgen in aanloop naar de kwalificatie? Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?
De derde en laatste vrije training zit erop
De derde en laatste vrije training zit erop. Uiteindelijk is het Russell die over zijn teammaat heen heeft weten te piepen, wat een opmaak lijkt voor een indrukwekkende kwalificatie. Antonelli lijkt echter vrij eenvoudig harder te kunnen, als hij een foutloze ronde aan elkaar weet te knopen. De top zes:
Russell:
Antonelli: +0.038
Hamilton: +0.115
Piastri: +0.248
Norris: +0.264
Verstappen: +0.273
Een volledige samenvatting van de sessie lees je nu op de website. Vanmiddag zijn er weer met het liveblog voor de kwalificatie! Deze gaat om 15:00 uur van start.
Radioproblemen Verstappen blijven aanhouden
Verstappen heeft ondertussen nog altijd problemen met zijn boordradio: "Ik blijf een rare frequentie horen", klinkt het. De Nederlander staat met nog acht minuten te gaan op de vijfde plaats, 0.235 seconde achter de tijd van Antonelli.
Tijden verder aangescherpt
Antonelli heeft zijn eigen snelste tijd aangescherpt met een 1:07.134. Verstappen was goed onderweg, maar verloor maar liefst drie tienden op Antonelli in de laatste sector. Hamilton stijgt naar de tweede plaats en staat minder dan een tiende achter de tijd van Antonelli. Russell komt binnen op de drede stek, 0.192 seconde achter zijn teammaat.
Het laatste deel
Met nog een kwartier op de klok zien we veel coureurs, waaronder Antonelli en Verstappen, op een nieuwe set softs naar buiten komen. Vooral voor Verstappen is dat opvallend. De Nederlander heeft nu nog maar drie setjes nieuwe softs over voor de kwalificatie van vanmiddag, waar je er toch graag minimaal vier of vijf hebt doorgaans.
De rust keert even terug
De rust is voor nu even wedergekeerd. De snelle runs op de zachte band zijn bij de topteams omgezet in een lange run op de zachte band. Met nog twintig minuten te gaan is de top vijf:
1. Antonelli: 1:07.134
2. Russell: +0.416
3. Leclerc: +.424
4. Verstappen: +0.473
5. Piastri: +0.537
Vooralsnog is het dus wederom de negentienjarige Antonelli die de boventoon voert. Om de boel even in perspectief te stellen. De pole-tijd van vorig jaar was een 1:03.971. Het kan dus nog een klap harder.
Halverwege de sessie
We zijn halverwege de sessie en hebben inmiddels van vrijwel het hele veld een kwalificatierun gezien. Met nog 27 minuten te gaan staat Antonelli aan kop, gevolgd door Russell en Piastri. Maar de coureurs gaan nog altijd harder op dit moment, dus we wachten heel even met een nieuwe top vijf.
Leclerc gaat hard
Hamilton klokt de derde tijd
Ook Hamilton zet een scherpe ronde neer en eindigt een kleine drie tienden achter de tijd van Antonelli. Waar Mercedes vooralsnog 'gewoon' de boventoon lijkt te voeren, zit de concurrentie wel in de buurt.
Verstappen bezig op de softs
Ook Verstappen is bezig op de zachte band. Hij klokt een 1:07.804 en staat daarmee twee tienden achter de tijd van Antonelli. De Nederlander laat weten dat hij een ruis op zijn oortje heeft en dat er iets veranderd moet worden. In de laatste sector liet hij anderhalve tiende liggen, al maakte ook Antonelli een klein foutje in zijn snelste ronde tot nu toe.
Racing Bulls
De eerste twintig minuten zitten erop
De eerste twintig minuten zitten erop. De top vijf:
Norris: 1:07.832
Hamilton: +0.345
Russell: +0.500
Gasly: +0.541
Hadjar: +0.718
Hadjar reed zijn tijd op de harde band. De rest van de top vijf deed dit op de softs.
De tijden stromen binnen
Inmiddels zien we wat meerauto's op de baan. Ook Isack Hadjar heeft zich gemeld en zet met een 1:09.920 de tot nu toe snelste tijd op het bord. De Red Bull Racing-coureur rijdt op de harde band. Lando Norris is ondertussen op de softs onderweg naar buiten. Zou de McLaren-coureur er meteen voor gaan zitten?
Pérez bezig op de mediums
Pérez heeft een setje mediums onder zijn auto laten zetten en noteert een 1:10.994. Colapinto en Hülkenberg zijn ondertussen naar buitengekomen.
Koelvesten
Na de eerste vijf minuten is Pérez de enige coureur met een tijd op het bord: een 1:11.437 voor de Mexicaan. Ondertussen zien we een groot aantal coureurs ingesnoerd worden, dus we zullen zo meer auto's op de baan gaan zien. Omdat vanwege de hoge temperaturen een Heat Hazard is afgegeven, dragen de coureurs verplicht koelvesten.
Sergio Pérez trapt het bal af
Sergio Pérez heeft het bal namens Cadillac afgetrapt en zijn auto de baan opgestuurd voor een aantal installatieronden.
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