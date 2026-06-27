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Verstappen, red bull, austria

LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?

Verstappen, red bull, austria — Foto: © IMAGO

LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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De derde en laatste vrije training ter voorbereiding op de Grand Prix van Oostenrijk gaat om 12:30 uur van start. Weet Red Bull Racing na tweede vierde plaatsen voor Max Verstappen in VT1 en VT2 de RB22 aan de praat te krijgen in aanloop naar de kwalificatie? Middels dit liveblog blijf je van minuut tot minuut op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?

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25m ago

12:32

De derde en laatste vrije training zit erop

De derde en laatste vrije training zit erop. Uiteindelijk is het Russell die over zijn teammaat heen heeft weten te piepen, wat een opmaak lijkt voor een indrukwekkende kwalificatie. Antonelli lijkt echter vrij eenvoudig harder te kunnen, als hij een foutloze ronde aan elkaar weet te knopen. De top zes: 

Russell: 

Antonelli: +0.038

Hamilton: +0.115 

Piastri: +0.248

Norris: +0.264

Verstappen: +0.273

Een volledige samenvatting van de sessie lees je nu op de website. Vanmiddag zijn er weer met het liveblog voor de kwalificatie! Deze gaat om 15:00 uur van start. 

35m ago

12:22

Radioproblemen Verstappen blijven aanhouden

Verstappen heeft ondertussen nog altijd problemen met zijn boordradio: "Ik blijf een rare frequentie horen", klinkt het. De Nederlander staat met nog acht minuten te gaan op de vijfde plaats, 0.235 seconde achter de tijd van Antonelli. 

39m ago

12:18

Tijden verder aangescherpt

Antonelli heeft zijn eigen snelste tijd aangescherpt met een 1:07.134. Verstappen was goed onderweg, maar verloor maar liefst drie tienden op Antonelli in de laatste sector. Hamilton stijgt naar de tweede plaats en staat minder dan een tiende achter de tijd van Antonelli. Russell komt binnen op de drede stek, 0.192 seconde achter zijn teammaat. 

40m ago

12:17

Het laatste deel

Met nog een kwartier op de klok zien we veel coureurs, waaronder Antonelli en Verstappen, op een nieuwe set softs naar buiten komen. Vooral voor Verstappen is dat opvallend. De Nederlander heeft nu nog maar drie setjes nieuwe softs over voor de kwalificatie van vanmiddag, waar je er toch graag minimaal vier of vijf hebt doorgaans. 

1h ago

12:06

De rust keert even terug

De rust is voor nu even wedergekeerd. De snelle runs op de zachte band zijn bij de topteams omgezet in een lange run op de zachte band. Met nog twintig minuten te gaan is de top vijf: 

1. Antonelli: 1:07.134 

2. Russell: +0.416 

3. Leclerc: +.424 

4. Verstappen: +0.473 

5. Piastri: +0.537

Vooralsnog is het dus wederom de negentienjarige Antonelli die de boventoon voert. Om de boel even in perspectief te stellen. De pole-tijd van vorig jaar was een 1:03.971. Het kan dus nog een klap harder. 

1h ago

12:03

Halverwege de sessie

We zijn halverwege de sessie en hebben inmiddels van vrijwel het hele veld een kwalificatierun gezien. Met nog 27 minuten te gaan staat Antonelli aan kop, gevolgd door Russell en Piastri. Maar de coureurs gaan nog altijd harder op dit moment, dus we wachten heel even met een nieuwe top vijf. 

 

1h ago

11:55

Leclerc gaat hard

1h ago

11:55

Hamilton klokt de derde tijd

Ook Hamilton zet een scherpe ronde neer en eindigt een kleine drie tienden achter de tijd van Antonelli. Waar Mercedes vooralsnog 'gewoon' de boventoon lijkt te voeren, zit de concurrentie wel in de buurt. 

1h ago

11:53

Verstappen bezig op de softs

Ook Verstappen is bezig op de zachte band. Hij klokt een 1:07.804 en staat daarmee twee tienden achter de tijd van Antonelli. De Nederlander laat weten dat hij een ruis op zijn oortje heeft en dat er iets veranderd moet worden. In de laatste sector liet hij anderhalve tiende liggen, al maakte ook Antonelli een klein foutje in zijn snelste ronde tot nu toe. 

1h ago

11:52

Racing Bulls

1h ago

11:51

De eerste twintig minuten zitten erop

De eerste twintig minuten zitten erop. De top vijf: 

Norris: 1:07.832 

Hamilton: +0.345

Russell: +0.500 

Gasly: +0.541 

Hadjar: +0.718 

 

Hadjar reed zijn tijd op de harde band. De rest van de top vijf deed dit op de softs. 

1h ago

11:44

De tijden stromen binnen

Inmiddels zien we wat meerauto's op de baan. Ook Isack Hadjar heeft zich gemeld en zet met een 1:09.920 de tot nu toe snelste tijd op het bord. De Red Bull Racing-coureur rijdt op de harde band. Lando Norris is ondertussen op de softs onderweg naar buiten. Zou de McLaren-coureur er meteen voor gaan zitten? 

1h ago

11:40

Pérez bezig op de mediums

Pérez heeft een setje mediums onder zijn auto laten zetten en noteert een 1:10.994. Colapinto en Hülkenberg zijn ondertussen naar buitengekomen. 

1h ago

11:36

Koelvesten

Na de eerste vijf minuten is Pérez de enige coureur met een tijd op het bord: een 1:11.437 voor de Mexicaan. Ondertussen zien we een groot aantal coureurs ingesnoerd worden, dus we zullen zo meer auto's op de baan gaan zien. Omdat vanwege de hoge temperaturen een Heat Hazard is afgegeven, dragen de coureurs verplicht koelvesten. 

1h ago

11:32

Sergio Pérez trapt het bal af

Sergio Pérez heeft het bal namens Cadillac afgetrapt en zijn auto de baan opgestuurd voor een aantal installatieronden. 

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