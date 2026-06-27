LIVE | Derde vrije training GP Oostenrijk: kan Verstappen meedoen in de kop van het veld?

De derde en laatste vrije training zit erop. Uiteindelijk is het Russell die over zijn teammaat heen heeft weten te piepen, wat een opmaak lijkt voor een indrukwekkende kwalificatie. Antonelli lijkt echter vrij eenvoudig harder te kunnen, als hij een foutloze ronde aan elkaar weet te knopen. De top zes:

Russell:

Antonelli: +0.038

Hamilton: +0.115

Piastri: +0.248

Norris: +0.264

Verstappen: +0.273

Een volledige samenvatting van de sessie lees je nu op de website. Vanmiddag zijn er weer met het liveblog voor de kwalificatie! Deze gaat om 15:00 uur van start.