Een behoorlijk schokkend gerucht in de Formule 1-paddock: Max Verstappen en McLaren voeren volgens Daily Mail momenteel in het geheim verkennende gesprekken over een sensationele overstap, waarbij de Nederlander een rijdersduo zou moeten gaan vormen met regerend wereldkampioen Lando Norris.

Als onderdeel van deze opvallende deal zou Oscar Piastri mogelijk de omgekeerde weg bewandelen en naar Red Bull Racing vertrekken. Eeerder benadrukte George Russell dat zijn toekomst definitief bij Mercedes ligt en hij niet hoeft te vrezen voor zijn stoeltje. Hoewel de viervoudig wereldkampioen nog tot medio 2028 vastligt bij de Oostenrijkse renstal, beschikt hij over ontsnappingsclausules in zijn contract. Mocht de ruildeal met Piastri doorgang vinden, dan zou deze overstap mogelijk volgend jaar al kunnen plaatsvinden. McLaren gelooft in een succesvolle afloop van de onderhandelingen om de coureur, die momenteel zo'n tachtig miljoen pond per jaar opstrijkt, binnen te halen.

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Onvrede over de RB22

De geruchten over een vertrek komen op een moment dat het sportief moeizaam draait bij Red Bull. De formatie uit Milton Keynes worstelt met het gewicht van de RB22 en is momenteel het vierde team op de grid qua pure snelheid. Verstappen staat teleurstellend zevende in het kampioenschap, met een achterstand van 101 punten op Mercedes-koploper Kimi Antonelli. Daarnaast heeft de 28-jarige coureur zich kritisch uitgelaten over de nieuwe deels elektrische motoren. Hij stelt dat deze reglementen het racen hebben gereduceerd tot de status van een computerspelletje, en vergeleek het met "Mario Kart". Dit heeft ertoe geleid dat de stercoureur zelfs overweegt om de Formule 1 volledig de rug toe te keren.

Leegloop bij Red Bull

De situatie bij de renstal, die tussen 2021 en 2024 de titels aaneenreeg, is verder op scherp gezet door het vertrek van belangrijke sleutelfiguren. Zo nam de Nederlander vorig jaar al afscheid van zijn mentor en motorsportadviseur Helmut Marko, die met pensioen ging. Bovendien vertrok zijn vaste race-ingenieur Gianpiero Lambiase in april bij het team. De Brits-Italiaanse engineer zit momenteel zijn verplichte verlofperiode uit en zal uiterlijk in 2028 de overstap maken naar McLaren. Een anonieme bron bevestigt dat de Britse renstal de komst van de Nederlander serieus onderzoekt: "Het is een idee waar McLaren enthousiast over is.". De timing van een mogelijke overstap blijft nog onzeker. "Als het lukt, is het misschien in 2028, maar het zou zelfs eerder kunnen zijn", aldus de ingewijde.

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