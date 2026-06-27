Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zou de komst van Max Verstappen naar Mercedes voor een flinke verstoring kunnen zorgen. De Colombiaan stelt dat de machtsbalans binnen het team momenteel bij Kimi Antonelli ligt en dat teambaas Toto Wolff goed moet nadenken of hij die dynamiek wil verstoren. Tegelijkertijd ziet hij een overstap naar McLaren als een realistischer scenario voor de toekomst van de Nederlander.

Buiten de baan zwellen de geruchten over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen flink aan. Er wordt gesproken over geheime gesprekken tussen de Nederlander en McLaren voor een mogelijke overstap in 2027 of 2028. Dat heeft mede te maken met de aanhoudende leegloop van technisch personeel bij Red Bull Racing, waar ook topman Paul Monaghan lijkt te vertrekken. Bovendien gaf George Russell in Oostenrijk aan dat hij volgend jaar honderd procent zeker voor Mercedes blijft rijden, wat de deuren daar voorlopig lijkt te sluiten.

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Machtsbalans bij Mercedes

Montoya benadrukt bij BetVictor dat een overstap naar de Duitse renstal ingewikkeld zou zijn vanwege de huidige verhoudingen. "Zou Max Verstappen voor te veel onrust zorgen bij Mercedes? Misschien wel, misschien niet", vraagt Montoya zich hardop af. "Het lastige is de machtsbalans tussen de coureurs. Iedereen zou zeggen dat die balans bij Mercedes aan de kant van Kimi Antonelli ligt. Dus wil je die dynamiek beschadigen door iemand anders binnen te halen?" Toch snapt de oud-coureur dat de leiding van de Zilverpijlen over een dergelijke droomcombinatie nadenkt. "Toto Wolff denkt misschien dat als hij deze twee, Kimi en Max, zou hebben, hij alles zou winnen", legt Montoya uit. "Hij is erg goed in het managen van dat soort mensen. Hij is erg goed in het managen van relaties en hij heeft het eerder gedaan. Max en Antonelli in hetzelfde team zou een kaskraker zijn. Het zou zijn alsof je Ayrton Senna en Alain Prost in hetzelfde team hebt. En kijk wat daar gebeurde. Het was ongelooflijk. Dat is onbetaalbaar."

Ergernis op de loer

Aan de andere kant wijst de voormalig coureur op de mogelijke negatieve gevolgen van twee absolute kopmannen in één garage. "Maar je weet wat erbij komt kijken. Ergernis. Wil je een hoofdpijn van dat formaat, en kun je die hoofdpijn managen?" vraagt hij zich af. "Het zou een ongelooflijk verhaal zijn. Kun je je voorstellen hoe cool dat zou zijn? Voor ons, als buitenstaanders, zou het een droomteam zijn." Ondanks het droomscenario bij de formatie van Wolff, verwacht Montoya dat de toekomst van de man die in 2024 zijn vierde wereldtitel veiligstelde, elders ligt. Hij wijst naar de Britse renstal uit Woking, die dit weekend in Spielberg met Oscar Piastri zeer competitief voor de dag kwam. "Maar het feit dat McLaren de GP-deal heeft gesloten, zou erop wijzen dat een scenario waarin Max zich bij hem voegt bij McLaren waarschijnlijker is", besluit hij.

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