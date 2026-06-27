Volgens Formule 1-analist Peter Windsor is er iets opmerkelijks aan de hand bij Red Bull Racing. De Brit verbaasde zich tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk over de boordradio van Max Verstappen. Waar de viervoudig wereldkampioen normaal gesproken zelden over specifieke versnellingen praat, ging het er vrijdag in Spielberg uitgebreid over. Bovendien viel het Windsor op dat de coureur de hele dag in een slecht humeur verkeerde. Dat deelt hij in een analyse op zijn eigen YouTube-kanaal.

Red Bull nam dit weekend een omvangrijk updatepakket mee naar de thuisrace op de Red Bull Ring, bestaande uit zeven nieuwe onderdelen. Hiermee hoopt de renstal, die momenteel op een teleurstellende vierde plaats staat bij de constructeurs, het gat naar de top te dichten. Toch kwam Verstappen in zowel de eerste als de tweede vrije training niet verder dan de vierde tijd. In VT3 bleef hij steken op de zesde plaats. De coureur kampte met balansproblemen en een haperende motor, specifiek in de derde bocht van het circuit.

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Ongewone boordradio

Windsor zag een worstelende coureur op de baan."Max Verstappen leek nooit tevreden met de auto, ondanks al die upgrades bij Red Bull. Toen hij eindelijk de baan op reed, presteerde hij niet slecht, maar hij was ook niet enorm snel", stelt de analist. Wat hem vooral opviel, was de communicatie met de pitmuur."Er werd meteen gepraat over welke versnellingen hij moest gebruiken in de verschillende bochten. Dat is zeer ongewoon. Dat hebben we nog nooit gehoord in de carrière van Verstappen, of hij nu in de zevende of de achtste versnelling moest rijden", aldus Windsor.

Problemen met het vermogen

De oorzaak van deze ongebruikelijke discussies ligt volgens de journalist bij de nieuwe technische reglementen. Vanaf dit seizoen is het elektrisch vermogen flink opgeschroefd en moeten coureurs veel meer energie terugwinnen tijdens het remmen."Dit komt allemaal door de motor. Het heeft te maken met het opladen van het vermogen en het inzetten van het vermogen. Dat is vervelend", legt Windsor uit."Je hoort de rijders van het gaspedaal gaan om vermogen op te laden aan bochten 1, 3 en 4. De derde bocht is een heel belangrijke bocht. Ze zeiden op voorhand al: Max, je kunt die beter in de eerste versnelling nemen."

Zoektocht naar de juiste balans

Verstappen, die momenteel zevende staat in het wereldkampioenschap, zocht in Oostenrijk nadrukkelijk naar de juiste balans."Je begrijpt waarom Max daar in tweede versnelling wil rijden. Het is de laatste plek waar je iets kunt doen met de remmen voor de achterkant, op de manier waarop Max normaal de remmen gebruikt. Hij wil de auto zacht behandelen en dat lukt veel beter in de tweede versnelling", vervolgt Windsor. Uiteindelijk probeerde de Nederlander beide opties."Max probeert het te doen in eerste versnelling en de auto zag er vreselijk uit. Daarna reed hij zowel in de eerste als in de tweede versnelling, maar hij leek nooit tevreden."

Onduidelijkheid over Red Bull Ford Powertrains

Hoewel de krachtbron van Red Bull Ford Powertrains door de autosportbond is aangewezen als de krachtigste verbrandingsmotor van het veld, kampt het team met de doseerbaarheid van dat vermogen. Windsor plaatst dan ook zijn vraagtekens bij de prestaties op de baan."Ik weet niet wat er aan de hand is met Red Bull Ford Powertrains, de krachtigste motor in de Formule 1. Yeah right", klinkt het cynisch."Het lijkt wel een leeg gat waar helemaal geen vermogen wordt uitgehaald." Dat ook teamgenoot Isack Hadjar, die vrijdag de twaalfde en zevende tijd noteerde, worstelde in dezelfde bocht, is voor Windsor veelzeggend."Isack Hadjar was op die plek veel trager dan wie dan ook. Je ziet het aan de topsnelheden. Er is iets aan de hand bij Red Bull", concludeert de analist.

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