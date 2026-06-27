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George Russell, Austrian GP, 2026, Mercedes, generic

Russell pakt pole ondanks gele vlag voor crash Verstappen: 'Ik heb gelift in de bocht'

George Russell, Austrian GP, 2026, Mercedes, generic — Foto: © IMAGO
32 reacties

Russell pakt pole ondanks gele vlag voor crash Verstappen: 'Ik heb gelift in de bocht'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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George Russell mag zich voorlopig de polesitter noemen voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Engelsman was met een 1:06.133 de snelste, maar daar staat nog een vraagteken achter, want de stewards gaan kijken of Russell wel genoeg heeft afgeremd tijdens de gele vlag.

De kwalificatie op de Red Bull Ring verliep razend spannend in Q3. Zo zaten Russell, Antonelli en Verstappen binnen één tiende, maar door de crash van Max Verstappen is het nog maar de vraag of de Engelsman zijn pole position houdt.

Russell staat onder vergrootglas van stewards

Hoe dan ook, Russell viert voor de camera van F1TV de pole position en verwacht geen straf: “Het voelde ongelooflijk. Het was een fantastische ronde. Ik zag de gele vlag, heb gelift in de bocht en was vijf tienden sneller bij het ingaan van de bocht, maar twee en een halve tiende langzamer toen ik eruitkwam. Het was een enkele gele vlag en geen dubbele. Dus het zou goed moeten zitten.”

Wel blikt Russell terug op een moeilijke dag: “Het was een lastige dag, maar wel fijn dat die ronde er nog in zat. Het voelde erg zoet en ik ben erg trots op het werk dat we hebben verzet.”

Update: Inmiddels hebben de stewards aangegeven het incident niet te onderzoeken en dus blijft de pole position van Russell staan.

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