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Verstappen and Russell after qualifying at Red Bull Ring

Wolff in zijn nopjes met pole Russell: "Hoop dat Verstappen oké is"

Verstappen and Russell after qualifying at Red Bull Ring — Foto: © IMAGO

Wolff in zijn nopjes met pole Russell: "Hoop dat Verstappen oké is"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Toto Wolff is in zijn nopjes met de pole position van George Russell. De Mercedes-coureur profiteerde van alle chaos, na een late crash van Max Verstappen.

De viervoudig wereldkampioen zat er goed bij in de kwalificatie en leek mee te kunnen vechten om de eerste startrij. Na de eerste run in Q3 zat Verstappen slechts een paar duizendsten achter de tijd van Antonelli. In zijn laatste run ging het echter plotseling mis in bocht negen. Ogenschijnlijk wilde de Red Bull Racing-coureur wat verloren tijd goedmaken, raakte het grind en schoot zijwaarts in de muur. Verstappen kwalificeerde zich zo als vijfde voor de race van morgen. Kimi Antonelli moest zijn run afbreken vanwege de gele vlaggen, terwijl George Russell - te midden van alle chaos - wel doorreed, lifte bij de gele vlaggen en zijn tijd vooralsnog mocht houden.

Wolff in zijn nopjes met pole Russell

"Eerst was ik nerveus", vertelt Toto Wolff na afloop bij Viaplay. "Ik zag Max ineens in de muur staan. Ik hoop dat hij oké is. Kimi brak zijn ronde af en ik dacht dat George zijn ronde ook af zou breken. Maar met al zijn ervaring lifte hij alleen waar hij moest liften en staat hij op pole position. George is vandaag goed met alles omgegaan. Q1 was erg ingewikkeld, omdat onze timing niet goed was. Maar daarna viel alles op zijn plek. Morgen wordt het een zwaar gevecht met Ferrari wat betreft de bandendegradatie."

Op de vraag of Mercedes momenteel over de juiste coureurs beschikt, doelend op de geruchten rondom Verstappen, zegt de Oostenrijker: "We hebben de juiste coureurs." Dus of hij niet van plan is wat te veranderen voor volgend jaar? "Ik denk het niet."

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