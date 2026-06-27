Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk
Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van OostenrijkMaak ons je Google-favoriet
De kwalificatie in Oostenrijk zit erop en dat betekent dat er een voorlopige startopstelling is op te maken. Een uur voordat de race zondag begint, volgt namelijk de definitieve startopstelling.
George Russell is de gevierde man op de Red Bull Ring en heeft met een 1:07.398 de pole position veiliggesteld. Charles Leclerc zal naast de Engelsman vertrekken vanaf P2. De winnaar in Barcelona, Lewis Hamilton, zal zondag vanaf P3 moeten starten, naast Kimi Antonelli. Max Verstappen vertrekt vanaf de vijfde plaats, naast regerend wereldkampioen Lando Norris. Oscar Piastri kwam niet verder dan P7 en daarachter staat Isack Hadjar. Liam Lawson vertrekt vanaf P9 en is de beste van Racing Bulls, voor teamgenoot Arvid Lindblad die vanaf P10 vertrekt.
Dit is de voorlopige startopstelling voor de Grand Prix van Oostenrijk
Pierre Gasly zal dat doen vanaf de elfde stek, naast Gabriel Bortoleto die de beste Audi was. Oliver Bearman begint de wedstrijd in Oostenrijk vanaf P13 en Nico Hülkenberg vertrekt vanaf de veertiende plek. Esteban Ocon zal dat doen op P15, voor de neus van Franco Colapinto. Carlos Sainz kwam niet verder dan de zeventiende tijd, voor teamgenoot Alexander Albon, en Sergio Pérez (P19) heeft Valtteri Bottas (P20) verslagen. De laatste startrij is gereserveerd voor Aston Martin. Fernando Alonso start daar zondag voor zijn teamgenoot Lance Stroll.
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