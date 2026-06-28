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Verstappen, socials

Verstappen als tweede over de streep op Red Bull Ring: "Een hele goede race voor ons"

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO
4 reacties

Verstappen als tweede over de streep op Red Bull Ring: "Een hele goede race voor ons"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van Oostenrijk is zondag een prooi geworden voor George Russell, al moest hij hard werken voor zijn overwinning met een uitstekende Max Verstappen in de Red Bull in zijn kielzog. Uiteindelijk haalde de Nederlander het net niet ,maar kan hij terugkijken op een toprace.

Het seizoen van Red Bull Racing is natuurlijk nog verre van ideaal en voor Verstappen en het team betekenden de grote upgrades die dit weekend meegenomen werden naar de Red Bull Ring een welkome opsteker als ze zouden werken zoals gehoopt. Dat bleek wel het geval: Verstappen en de Red Bull reden een dijk van een wedstrijd en konden zich bij tijd en wijle meten met de Mercedessen. Even leek de Nederlander zelfs hardop te mogen dromen van de zege op de Red Bul l Ring, maar uiteindelijk kwam hij net wat tekort om een serieuze aanval op Russell te doen.

Hele goede race

In het slot van de race moest hij zelfs nog twee ronden naar achter kijken met de aanstormende Kimi Antonelli, iets dat uiteindelijk net aan lukte, waardoor hij zijn beste resultaat van dit seizoen wist neer te zetten. Een welkome opsteker voor de Red Bull-rijder. "Het was een hele goede race voor ons. Het was leuk. Daarna gaat het om het managen van de banden. De auto was voor zeker de helft van de race heel goed. We hadden ook wel wat problemen. Een tweede plek, zo dicht tegen de overwinning, is een enorm positief resultaat voor ons."

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