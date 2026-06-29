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Toto Wolff, Max Verstappen, generic, 2026

Wolff onder de indruk van Verstappen in Spielberg: 'Hij wist alles uit de auto te halen'

Toto Wolff, Max Verstappen, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Wolff onder de indruk van Verstappen in Spielberg: 'Hij wist alles uit de auto te halen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Mercedes-teambaas Toto Wolff schrijft de tweede plek van Max Verstappen in Oostenrijk niet zozeer toe aan de geüpdatete RB22, maar eerder aan de stuurmanskunsten van de Nederlander. Wolff stelt dat de Verstappen-factor nooit mag worden onderschat en vergelijkt hem met zijn teamgenoten.

In Oostenrijk moest Red Bull Racing antwoorden op de uitspraken van Verstappen, die verbetering eiste van het team. Vervolgens werd duidelijk dat het grootste updatepakket van het jaar werd geïntroduceerd, al was het nog even afwachten of dat daadwerkelijk een stap voorwaarts zou betekenen. Die gewenste stap werd uiteindelijk ook gezet en Verstappen had dan ook zicht op de overwinning.

Wolff wijst naar de 'Max-factor'

Tegenover onder anderen Autosport deelt Wolff de complimenten uit aan Verstappen. Zo wist de Nederlander in de slotfase van de wedstrijd het gat naar koploper George Russell te dichten, maar kwam hij uiteindelijk een paar ronden tekort om daadwerkelijk een aanval in te zetten. Desalniettemin is Wolff vol lof: "Eerlijk gezegd denk ik dat Max dit weekend de belangrijkste factor was. Hij weet gewoon alles uit de auto te halen wat erin zit." Daarbij wijst de Oostenrijker naar teamgenoot Isack Hadjar: "Dat zie je ook bij zijn teamgenoten." Hoewel Verstappen zelf nog lang niet aan de titel denkt, sluit Wolff de Nederlander nooit uit: "Daarom moet je de Verstappen-factor nooit, maar dan ook nooit buiten beschouwing laten of onderschatten in een kampioenschapsstrijd."

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