Russell wint heerlijke race in Oostenrijk, Verstappen reageert op McLaren-geruchten | GPFans Recap

De zondag in Oostenrijk zit erop en er is weer een heleboel gebeurd en er zijn ook veel nieuwtjes naar buiten gekomen. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Op zondag was het natuurlijk tijd voor de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring en het werd een lekkere race waarin George Russell er met de zege vandoor ging, voor de deur bij Max Verstappen die de beste race van zijn seizoen reed. Ondertussen had diezelfde Verstappen ook weer wat te zeggen over alle verschillende McLaren-geruchten.

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Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

George Russell heeft de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam geschreven. Op het bloethete asfalt van de Red Bull Ring kwam de Mercedes-coureur na een spannende race als eerste over de streep. Max Verstappen en Kimi Antonelli completeerden het podium. Lees hier de hele samenvatting van de Grand Prix van Oostenrijk.

Verstappen reageert op McLaren-geruchten: "Daar doe ik niks mee"

Max Verstappen heeft vanuit het Formule 1-circuit in Oostenrijk gereageerd op de rondzingende geruchten dat de viervoudig wereldkampioen een overstap naar het team van McLaren zou overwegen. "De gesprekken voer ik natuurlijk al heel lang met het team, dus daar verandert ook niks aan", laat Verstappen onder andere aan RacingNews365 optekenen. "We weten van elkaar wat we willen. Dat is heel duidelijk. Iedereen wil het gat dit jaar nog dichten, maar of dat kan, ligt eraan. Misschien is het realistisch, misschien niet. Dat weet je niet." Lees hier het hele bericht over Max Verstappen zijn uitspraken.

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Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

Max Verstappen is op indrukwekkende wijze tweede geworden in de Grand Prix van Oostenrijk. En alhoewel de racepace van de RB22 voor het eerst dit seizoen echt competitief was, zijn fans op social media allesbehalve blij met Red Bull Racing. Lees hier het hele artikel met de fanreacties.

Verstappen als tweede over de streep op Red Bull Ring: "Een hele goede race voor ons"

De Grand Prix van Oostenrijk is zondag een prooi geworden voor George Russell, al moest hij hard werken voor zijn overwinning met een uitstekende Max Verstappen in de Red Bull in zijn kielzog. Uiteindelijk haalde de Nederlander het net niet ,maar kan hij terugkijken op een toprace. Lees hier het hele bericht over Max Verstappen zijn uitspraken.

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Hamilton schrok van tempo Verstappen: 'Zij hebben gigantische stap gezet'

Voor Lewis Hamilton zat er in Oostenrijk niet meer in dan een P5. De Engelsman wijst naar de intense hitte in Spielberg en prijst de updates van Red Bull Racing, waardoor hij geen vuist kon maken tegenover Max Verstappen."De Mercedessen waren zo snel vandaag. En de Red Bulls hebben ook een gigantische stap gezet", zo zegt Hamilton onder meer. Lees hier het hele bericht over Lewis Hamilton zijn uitspraken.

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