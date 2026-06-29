Verstappen wijst naar strategie: ‘We hadden agressiever moeten zijn’ | GPFans News
Verstappen wijst naar strategie: ‘We hadden agressiever moeten zijn’ | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Volgens Max Verstappen had de zege in Oostenrijk er misschien wel ingezeten als hij samen met het team wat agressiever was geweest bij de pitstops. In de slotfase koos George Russell ervoor om als eerste naar binnen te gaan, terwijl Verstappen ervoor koos om langer door te rijden. Hij twijfelt bij Viaplay of dat wel de juiste keuze was. Bekijk de nieuwe video hieronder.
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