Kravitz over toekomst Verstappen: "Daar doet Max het niet voor"
Kravitz over toekomst Verstappen: "Daar doet Max het niet voor"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz zijn er signalen die erop kunnen wijzen dat het updatepakket van Red Bull Racing werkt, al is het volgens de Brit nog te vroeg om conclussies te trekken.
Red Bull Racing introduceerde in Oostenrijk naar eigen zeggen "het grootste updatepakket sinds jaren", waarmee de RB22 op het minimumgewicht werd gebracht en er balansproblemen aangepakt zouden worden. Max Verstappen liet op zondag in de race een indrukwekkende snelheid zien en werd uiteindelijk tweede, slechts 1,6 seconde achter George Russell. Na afloop liet de viervoudig wereldkampioen optekenen dat het voor het eerst voelde alsof hij voor de winst kon vechten, al kampte hij in het tweede deel van de race ook wederom met problemen aan de auto.
Verstappen doet het niet voor het geld
"Als je een succesvol raceteam wilt hebben en wereldwijd blikjes Red Bull wil verkopen, dan heb je Max Verstappen nodig", vertelt Kravitz in zijn Notebook. "Dan moet je hem een snelle auto geven. Max doet het niet meer voor het geld, hij doet het omdat hij wil winnen. Dat heeft hij altijd al gedaan, maar het geld heeft hij nu niet meer nodig.
Updates Red Bull Racing
De Britse verslaggever vervolgt: "Ik denk dat er signalen waren dat het updatepakket kan werken. Het is nog niet definitief een briljant pakket, dat zal nog moeten blijken. Mekies zal hopen dat het op Silverstone beter werkt, maar Verstappen had de race kunnen winnen. Meer kun je niet wensen, toch? Verstappen werd tweede, vlak achter Russell. Misschien laat dat zien dat de updates werken."
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