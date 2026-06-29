FIA meldt medisch noodgeval bij marshal in Oostenrijk
FIA meldt medisch noodgeval bij marshal in OostenrijkMaak ons je Google-favoriet
De FIA onthult dat het tijdens het raceweekend in Oostenrijk niet voor iedereen even goed is verlopen. Marshal Harald werd namelijk per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen vanwege hartproblemen.
De marshals binnen de autosport leveren een belangrijke rol tijdens een raceweekend. Velen van hen doen dit daarnaast op vrijwillige basis. De marshals zorgen ervoor dat een evenement veilig kan verlopen en staan bij de diverse marshalsposten om als eerste met een vlag te zwaaien, zodat de coureurs weten wat de huidige status is.
Marshal in het ziekenhuis
Voor marshal Harald verliep het raceweekend in Oostenrijk anders dan hij van tevoren had gedacht. Harald verblijft momenteel in het ziekenhuis en wordt daar behandeld: "De gedachten van de FIA gaan uit naar Harald, een marshal bij de Grand Prix van Oostenrijk, die voor de race op zondag een hartnoodgeval kreeg. Hij werd per helikopter naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht, waar hij medische behandeling heeft gekregen. We wensen Harald een volledig en spoedig herstel, sturen onze beste wensen naar zijn familie en naasten, en danken hem voor zijn toewijding en inzet voor onze sport."
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