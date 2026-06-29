close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Podium in Austria

Russell op hoogste trede van podium in Oostenrijk, maar publiek zingt Verstappen toe

Podium in Austria — Foto: © IMAGO
2 reacties

Russell op hoogste trede van podium in Oostenrijk, maar publiek zingt Verstappen toe

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk was het George Russell die als winnaar over de streep kwam. De Brit wist in zijn Mercedes de overwinning te behalen door Max Verstappen, die tweede werd, nipt voor te blijven. Op het podium leek het echter alsof niet Russell, maar Verstappen de race in Spielberg had gewonnen.

Het is publiek geheim dat de Red Bull Ring altijd een soort thuisfeestje is voor Verstappen en zijn team. Nederlandse fans reizen ieder jaar massaal af naar Oostenrijk om hun held toe te juichen. De welbekende Orange Army was ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd op de tribunes, en dat was duidelijk hoorbaar na de race. Hoewel Verstappen de Grand Prix niet wist te winnen, stond hij wel op het podium - en dat was toch wel een mooie prestatie. Het was Russell die de zege wist te pakken, maar de Brit kon op weinig gejuich rekenen tijdens de podiumceremonie. Het was vooral Verstappen die luidkeels werd toegezonden door het aanwezige publiek.

Verstappen luidkeels toegezongen op podium in Oostenrijk

De Formule 1 plaatste een video op haar officiële X-kanaal, waarop te zien is hoe de aanwezige fans bij het podium met name de naam van Verstappen scandeerden. Toen Russell, Verstappen - en ook Kimi Antonelli - poseerden op het podium, was er maar één man die de volle aandacht kreeg: Verstappen. "Tu, tu, tu, du, Max Verstappen!!", zo klonk het overduidelijk vanuit het publiek. Ook toen hij zijn trofee oppakte en het podium verliet, klonk er luid gejuich voor de Nederlander, die in Spielberg duidelijk erg populair is. De Red Bull-coureur kon het duidelijk wel waarderen, want hij stond lachend op het podium en stak ook nog even zijn duim op richting het publiek.

Gerelateerd

Max Verstappen George Russell Grand Prix van Oostenrijk

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk

Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk

  • 3 uur geleden
  • 7
Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

Russell houdt Verstappen nipt achter zich in spectaculaire F1 GP van Oostenrijk

  • Gisteren 16:30
  • 5
Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf

Hamilton onderzocht na Verstappen-gevecht: Brit komt weg zonder straf

  • Gisteren 15:30
  • 16
Verstappen ziet op tegen Silverstone na simulatortest: "Begon gewoon te lachen"

Verstappen ziet op tegen Silverstone na simulatortest: "Begon gewoon te lachen"

  • Vandaag 09:25
  • 6
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

  • Vandaag 08:29
  • 9
Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

Vasseur plaatst kanttekeningen bij pole Russell: 'Waarom geen dubbele gele vlag?'

  • 27 juni 2026 20:44
  • 8

Grand Prix van Oostenrijk

12:46
Russell op hoogste trede van podium in Oostenrijk, maar publiek zingt Verstappen toe
10:44
Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk

Net binnen

14:01
Verstappen geprezen, Russell afgemaakt: "Poëtische rechtvaarheid en ironie"
13:29
FIA meldt medisch noodgeval bij marshal in Oostenrijk
12:59
Kravitz over toekomst Verstappen: "Daar doet Max het niet voor"
12:27
The Race wijst naar 'liegende' Vermeulen: 'Die gesprekken hebben wél plaatsgevonden'
11:59
Video
Verstappen wijst naar strategie: ‘We hadden agressiever moeten zijn’ | GPFans News
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten" Max Verstappen

Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"

2 uur geleden
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race' Max Verstappen

Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'

Vandaag 10:22 1
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen" Lewis Hamilton

Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"

Vandaag 08:29 9
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan" Red Bull Racing

Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"

Gisteren 17:03 6
Ontdek het op Google Play
x