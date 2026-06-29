Russell op hoogste trede van podium in Oostenrijk, maar publiek zingt Verstappen toe
Russell op hoogste trede van podium in Oostenrijk, maar publiek zingt Verstappen toeMaak ons je Google-favoriet
Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk was het George Russell die als winnaar over de streep kwam. De Brit wist in zijn Mercedes de overwinning te behalen door Max Verstappen, die tweede werd, nipt voor te blijven. Op het podium leek het echter alsof niet Russell, maar Verstappen de race in Spielberg had gewonnen.
Het is publiek geheim dat de Red Bull Ring altijd een soort thuisfeestje is voor Verstappen en zijn team. Nederlandse fans reizen ieder jaar massaal af naar Oostenrijk om hun held toe te juichen. De welbekende Orange Army was ook dit jaar weer goed vertegenwoordigd op de tribunes, en dat was duidelijk hoorbaar na de race. Hoewel Verstappen de Grand Prix niet wist te winnen, stond hij wel op het podium - en dat was toch wel een mooie prestatie. Het was Russell die de zege wist te pakken, maar de Brit kon op weinig gejuich rekenen tijdens de podiumceremonie. Het was vooral Verstappen die luidkeels werd toegezonden door het aanwezige publiek.
Verstappen luidkeels toegezongen op podium in Oostenrijk
De Formule 1 plaatste een video op haar officiële X-kanaal, waarop te zien is hoe de aanwezige fans bij het podium met name de naam van Verstappen scandeerden. Toen Russell, Verstappen - en ook Kimi Antonelli - poseerden op het podium, was er maar één man die de volle aandacht kreeg: Verstappen. "Tu, tu, tu, du, Max Verstappen!!", zo klonk het overduidelijk vanuit het publiek. Ook toen hij zijn trofee oppakte en het podium verliet, klonk er luid gejuich voor de Nederlander, die in Spielberg duidelijk erg populair is. De Red Bull-coureur kon het duidelijk wel waarderen, want hij stond lachend op het podium en stak ook nog even zijn duim op richting het publiek.
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