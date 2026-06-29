Verstappen geprezen, Russell afgemaakt: "Poëtische rechtvaarheid en ironie"
Verstappen geprezen, Russell afgemaakt: "Poëtische rechtvaarheid en ironie"Maak ons je Google-favoriet
Peter Windsor ziet in Max Verstappen de morele winnaar van de Grand Prix van Oostenrijk, nadat George Russell profiteerde van gele vlaggen in de kwalificatie, na een crash van de viervoudig wereldkampioen.
Russell reed op de Red Bull Ring van begin tot eind aan de leiding en sleepte zodoende zijn tweede overwinning van het seizoen uit het vuur. Toch was het geen ontspannen ritje voor de Mercedes-coureur. Russell werd constant opgejaagd door Verstappen en ook Kimi Antonelli reed richting het einde van de race het gat volledig dicht. Verstappen eindigde op slechts 1,6 seconde van de racewinnaar, waar de negentienjarige Italiaan drie tienden achter de Red Bull Racing-coureur reed. Pure poëzie, volgens Windsor.
Poëtische rechtvaarheid en ironie
"Ik zie het als een vorm van poëtische rechtvaarheid en ironie dat Max Verstappen en Kimi Antonelli de hoofdrollen vervulden, nadat George Russell pole pakte onder gele vlaggen", vertelt de Formule 1-analist op zijn eigen YouTube-kanaal. "Ja, Russell won de race. Maar Verstappen en Antonelli kregen alle complimenten. Russell zal zich daar niet druk om maken en de geschiedenisboeken zullen zeggen dat hij de situatie met de gele vlaggen in zijn voordeel gebruikte."
Russell in de problemen
Windsor, die geen hoge pet van Russell op lijkt te hebben, vervolgt: "Ik wil alleen graag zeggen dat Antonelli geweldig reed, maar Verstappen voor mij Driver Of The Day was. Russell zat namelijk opnieuwe snel in de problemen, ondanks dat de race hem op een prestenteerblaadje werd aangeboden. Hij reed niet snel genoeg weg en was kwetsbaar, ongelofeijk genoeg zelfs ten opzichte van Verstappen."
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