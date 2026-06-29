Grappige beelden: Verstappen kampt met kapotte microfoon tijdens persmoment
Grappige beelden: Verstappen kampt met kapotte microfoon tijdens persmomentMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen kende een uitstekende Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander kon het massaal toegestroomde oranjepubliek trakteren op een tweede plaats. Na afloop mocht de Red Bull-coureur dan ook aanschuiven bij de gebruikelijke persconferentie. Maar daar had men de techniek niet op orde, waardoor Verstappen niet te verstaan was.
Verstappen had de race in Spielberg misschien zelfs kunnen winnen als Red Bull een iets andere strategie had gehanteerd, maar toch kan hij bijzonder tevreden zijn met een tweede plek, vlak achter winnaar George Russell. Het loopt immers nog niet helemaal vlekkeloos dit seizoen bij Red Bull, dus een tweede stek voor 'eigen publiek' is zeker een mooie afsluiter van het raceweekend. Wat echter ook niet helemaal vlekkeloos ging, was de persconferentie na afloop van de race. De microfoon van Verstappen had te kampen met een defect, waardoor de uitspraken van de Nederlander voor niemand te horen waren.
Microfoon Verstappen weigert dienst in Oostenrijk
Op internet gaan beelden rond van Verstapen die te maken krijgt met een microfoon die dienst weigert. Als Verstappen de vraag krijgt wat hij het meest bevredigend vindt aan zijn tweede plaats, brengt hij de microfoon naar zijn mond en geeft antwoord. Maar dat antwoord was voor niemand te horen, omdat de microfoon niets deed. Na enkele seconden kwam Verstappen daar zelf ook achter en sloeg hij nog even een keer op de microfoon. "Hallo?", klonk het, maar de microfoon deed verder niets. Gelukkig kon hij daarna de microfoon lenen van z'n collega-coureurs. Het leverde leuke beelden op die je hieronder kunt bekijken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk
- Vandaag 10:44
- 8
Doornbos zag Verstappen winst weggeven op zaterdag: 'Zelden dat hij een fout maakt'
- 46 minuten geleden
- 7
Russell op hoogste trede van podium in Oostenrijk, maar publiek zingt Verstappen toe
- Vandaag 12:46
- 2
Grand Prix van Oostenrijk
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"
Net binnen
Doornbos zag Verstappen winst weggeven op zaterdag: 'Zelden dat hij een fout maakt'
- 46 minuten geleden
- 7
Russell tegen Verstappen: 'Ik zag jouw naam en die van Hamilton constant wisselen'
- 1 uur geleden
Coronel veegt geruchten over vertrek Verstappen van tafel: 'Totale onzin'
- 1 uur geleden
- 1
Mekies heeft slecht nieuws: 'Groot deel ontwikkelingsbudget is al gebruikt'
- 2 uur geleden
VIDEO: Herbeleef de titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton in Oostenrijk
- 2 uur geleden
Zeldzame misser voor Red Bull: "Anders had Verstappen gewoon gewonnen"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'
- 16 juni