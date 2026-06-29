Grappige beelden: Verstappen kampt met kapotte microfoon tijdens persmoment

Max Verstappen kende een uitstekende Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander kon het massaal toegestroomde oranjepubliek trakteren op een tweede plaats. Na afloop mocht de Red Bull-coureur dan ook aanschuiven bij de gebruikelijke persconferentie. Maar daar had men de techniek niet op orde, waardoor Verstappen niet te verstaan was.

Verstappen had de race in Spielberg misschien zelfs kunnen winnen als Red Bull een iets andere strategie had gehanteerd, maar toch kan hij bijzonder tevreden zijn met een tweede plek, vlak achter winnaar George Russell. Het loopt immers nog niet helemaal vlekkeloos dit seizoen bij Red Bull, dus een tweede stek voor 'eigen publiek' is zeker een mooie afsluiter van het raceweekend. Wat echter ook niet helemaal vlekkeloos ging, was de persconferentie na afloop van de race. De microfoon van Verstappen had te kampen met een defect, waardoor de uitspraken van de Nederlander voor niemand te horen waren.

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Microfoon Verstappen weigert dienst in Oostenrijk

Op internet gaan beelden rond van Verstapen die te maken krijgt met een microfoon die dienst weigert. Als Verstappen de vraag krijgt wat hij het meest bevredigend vindt aan zijn tweede plaats, brengt hij de microfoon naar zijn mond en geeft antwoord. Maar dat antwoord was voor niemand te horen, omdat de microfoon niets deed. Na enkele seconden kwam Verstappen daar zelf ook achter en sloeg hij nog even een keer op de microfoon. "Hallo?", klonk het, maar de microfoon deed verder niets. Gelukkig kon hij daarna de microfoon lenen van z'n collega-coureurs. Het leverde leuke beelden op die je hieronder kunt bekijken.

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

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