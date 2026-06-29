Max Verstappen verwees middels een cynische boordradio tijdens de Grand Prix van Oostenrijk nog even terug naar de opmerkelijke poleronde van George Russell een dag eerder. Olav Mol kan er hard om lachen.

Verstappen crashte in Q3 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, door een merkwaardig probleem met de auto. Tijdens zijn snelle run verloor de RB22 continu meer downforce, waarna Verstappen in bocht negen plotseling de controle verloor. Verstappen schoof zijwaarts van de baan, door het grind en in de bandenstapel. De wedstrijdleiding zwaaide direct de gele vlag. Omdat in dit soort situaties doorgaans altijd dubbel geel wordt gezwaaid, braken veel coureurs hun ronde af. Bij een gele vlag hoeft er alleen gelift te worden; bij dubbel geel mogen coureurs hun rondetijden niet verbeteren. Russell was de enige die doorreed, even lifte en zijn ronde afmaakte. Dat leverde de Brit pole position op.

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Cynische boordradio Verstappen

De FIA liet na afloop weten dat Russell binnen de regels had gehandeld. De verwarring leek dan ook vooral te ontstaan door het handelen van het motorsportorgaan zelf. Een enkele gele vlag na een crash in de kwalificatie op een snel stuk van het circuit is immers erg mager ingegrepen. Op zondag was Verstappen het moment dan ook nog niet vergeten. Toen er tijdens de race op een gegeven moment ook een gele vlag werd gezwaaid, riep Verstappen cynisch over de boordradio: "Dat betekent dat we vol gas door mogen rijden, toch?"

Mol kan het wel waarderen

Olav Mol moet er hard om lachen: "Het is typisch de humor van Max. Dat zijn van die dingen die hij onthoudt. Hij ziet dat", klinkt het bij Ziggo Sport. "Verstappen heeft natuurlijk ook alles meegekregen en Russell horen zeggen dat hij heeft gelift. Dat bleek allemaal wel mee te vallen. Hij zag de auto van Max natuurlijk ook niet staan, dus dan denk je dat je gewoon vol door kan rijden."

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