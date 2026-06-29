VIDEO: Herbeleef de titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton in Oostenrijk

De titanenstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, zoals we die nog kennen van voornamelijk het 2021-seizoen, keerde gisteren even terug tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De twee grootheden kwamen elkaar gedurende de wedstrijd twee keer tegen en dat resulteerde in felle gevechten. Deze beelden kun je hieronder nog even rustig terugkijken.

We zagen het in 2021 bijna iedere week: heftige gevechten tussen Verstappen en Hamilton. Beide heren streden toen samen om het kampioenschap. Dit jaar ligt de situatie iets anders, al zijn ze allebei - en zeker Hamilton - nog niet kansloos voor een nieuwe wereldtitel. En hoewel we inmiddels 5 jaar verder zijn, was de intensiteit tijdens de gevechten in Oostenrijk er zeker niet minder op geworden. Beide coureurs hadden het bit tot tweemaal toe tussen de tanden toen ze elkaar tegenkwamen op de Red Bull Ring. Bekijk de beelden hieronder terug.

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Absolute cinema! ??



Relive the feisty battle in Austria between Lewis Hamilton and Max Verstappen ⚔️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Q52vyvINcn — Formula 1 (@F1) June 28, 2026

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