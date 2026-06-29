VIDEO: Herbeleef de titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton in Oostenrijk
VIDEO: Herbeleef de titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton in OostenrijkMaak ons je Google-favoriet
De titanenstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen, zoals we die nog kennen van voornamelijk het 2021-seizoen, keerde gisteren even terug tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De twee grootheden kwamen elkaar gedurende de wedstrijd twee keer tegen en dat resulteerde in felle gevechten. Deze beelden kun je hieronder nog even rustig terugkijken.
We zagen het in 2021 bijna iedere week: heftige gevechten tussen Verstappen en Hamilton. Beide heren streden toen samen om het kampioenschap. Dit jaar ligt de situatie iets anders, al zijn ze allebei - en zeker Hamilton - nog niet kansloos voor een nieuwe wereldtitel. En hoewel we inmiddels 5 jaar verder zijn, was de intensiteit tijdens de gevechten in Oostenrijk er zeker niet minder op geworden. Beide coureurs hadden het bit tot tweemaal toe tussen de tanden toen ze elkaar tegenkwamen op de Red Bull Ring. Bekijk de beelden hieronder terug.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen en Antonelli houden het voor gezien en laten Russell alleen staan in Oostenrijk
- Vandaag 10:44
- 8
Doornbos zag Verstappen winst weggeven op zaterdag: 'Zelden dat hij een fout maakt'
- 46 minuten geleden
- 7
Grand Prix van Oostenrijk
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen sluit titelgevecht niet uit: "Maar er speelt meer dan jullie weten"
Verstappen onthult: 'Had problemen met de auto in het tweede deel van de race'
Hamilton over boordradio Verstappen: "Je kunt een kampioen niet buitenom inhalen"
Fans woest op Red Bull na tweede plaats Verstappen: "Jullie hebben dit gedaan"
Net binnen
Doornbos zag Verstappen winst weggeven op zaterdag: 'Zelden dat hij een fout maakt'
- 46 minuten geleden
- 7
Russell tegen Verstappen: 'Ik zag jouw naam en die van Hamilton constant wisselen'
- 1 uur geleden
Coronel veegt geruchten over vertrek Verstappen van tafel: 'Totale onzin'
- 1 uur geleden
- 1
Mekies heeft slecht nieuws: 'Groot deel ontwikkelingsbudget is al gebruikt'
- 2 uur geleden
VIDEO: Herbeleef de titanenstrijd tussen Verstappen en Hamilton in Oostenrijk
- 2 uur geleden
Zeldzame misser voor Red Bull: "Anders had Verstappen gewoon gewonnen"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
'Hamilton won dankzij foefje van Ferrari; nieuwe velgen controleren bandentemperatuur'
- 16 juni