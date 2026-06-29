Red Bull Racing heeft met de updates in Oostenrijk de weg naar boven weten te vinden. Een van de sterke punten van het team is vaak de tactiek, maar die liet het team afgelopen zondag in de steek. In de GPFans Raceteam-podcast bespreken presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Remy Ramjiawan de gemaakte keuzes op de Red Bull Ring.

Voor Max Verstappen was P2 uiteindelijk het maximale haalbare, en het meest opvallende was juist dat de Nederlander weer kon pushen. "Het allerbelangrijkste wat Verstappen zei, was natuurlijk dat hij weer kon pushen met de auto. Kijk, en dan komen ze ergens. Als hij vertrouwen in de auto heeft en hij kan er weer mee 'smijten', dan wordt het interessant", zo stelt Ramjiawan.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen verraste Red Bull met racepace

Kissing wijst op de strategie waarbij de Nederlander aan het einde van zijn tweede stint te lang buiten bleef, in plaats van dat hij meteen George Russell ging achtervolgen toen de Engelsman besloot te pitten. "Mekies heeft toch een beetje laten doorschemeren dat ze verrast waren door het tempo van Verstappen (...) Verstappen reed op dat moment competitieve rondetijden en ze hadden gehoopt dat hij dat tempo, of iets sneller, had kunnen vasthouden", stelt Ramjiawan.

Gokje pakte verkeerd uit

Uiteindelijk blijft het natuurlijk een schaakspel aan de pitmuur, maar normaal gesproken is de strategie juist een van de wapens van Red Bull. "Tja, dat is een gokje dat dan verkeerd uitpakt en achteraf is het altijd makkelijk praten: je had gewoon naar binnen moeten gaan. Maar ik vond het nog niet eens zo gek bedacht. Ze gingen voor de overcut; achteraf kun je zeggen dat de undercut misschien wel beter was geweest. Normaal gesproken is Red Bull hier juist heel goed in en nu zaten ze er even naast", aldus Ramjiawan.

Gerelateerd