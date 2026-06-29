Het weerbericht voor de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië

Na een eneverend weekend op de Red Bull Ring, staat het volgende raceweekend in de Formule alweer op het programma: De Grand Prix van Groot-Brittannië op het iconische circuit van Silverstone. Wat zijn de weersomstandigheden?

De Grand Prix van Groot-Brittannië staat bij zowel veel coureurs als fans hoog op het lijstje met favorieten. Het circuit van Silverstone biedt niet alleen een indrukwekkende ervaring met goede facaliteiten, het heeft ook een iconische layout met tal van uitdagingen voor de coureurs. Lange rechte stukken worden opgevolgd door snelle bochtencombinaties, waardoor er regelmatig indrukwekkende gevechten op de baan worden uitgevochten. Juist die layout, kan dit seizoen echter ook voor problemen gaan zorgen.

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Verstappen vreest voor raceweekend Silverstone

Max Verstappen verwacht namelijk dat het Britse raceweekend een zware dobber wordt: "Ik hou van Silverstone", vertelde Verstappen op de persconferentie na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk. "Maar ik heb een aantal ronden op de simulator verreden, en ik begon gewoon te lachen. Silverstone beschikt naast veel rechte stukken over voornamelijk snelle bochten, waardoor er weinig mogelijkheden voor de coureurs zijn om de batterij op te laden. Omdat bijna de hele ronde vol gas is, is de batterij vrijwel constant leeg. Dus het gaat heel anders aanvoelen dan wat we gewezend zijn van Silverstone."

Weerbericht Grand Prix van Silverstone

Een extra factor die het raceweekend op Silverstone vaak interessant maakt, is het wisselvallige weer. Vooralsnog lijkt er echter geen vuiltje aan de lucht. Op zowel de vrijdag, zaterdag als zondag worden er temperaturen van minimaal 11 en maximaal 25 graden Celsius verwacht: een welkome verrassing voor de coureurs, na de bloedhete omstandigheden in Oostenrijk. Kans op neerslag is er op dit moment niet.

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