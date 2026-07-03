Hamilton glimlacht over Roscoe: "Altijd poepen voor de deur van Valtteri"
Hamilton glimlacht over Roscoe: "Altijd poepen voor de deur van Valtteri"Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië met een glimlach teruggeblikt op de streken van zijn overleden hond Roscoe. De zevenvoudig wereldkampioen deelde een opmerkelijke anekdote over hoe de buldog steevast zijn behoefte deed voor de deur van zijn voormalige teamgenoot Valtteri Bottas.
Het raceweekend op Silverstone markeert de eerste thuisrace voor de Brit zonder zijn trouwe viervoeter, die in september vorig jaar op twaalfjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Tijdens het persmoment op donderdag zat Hamilton, die tegenwoordig uitkomt voor Ferrari, toevallig naast Bottas. De Finse coureur rijdt dit seizoen voor het nieuwe Amerikaanse team Cadillac. Toen Hamilton werd gevraagd naar zijn eerste thuisrace zonder Roscoe, wees hij direct naar zijn voormalige Mercedes-collega.
Cadeautjes voor Bottas
"Ja, ik bedoel, Valtteri gaat de drollen missen die hij altijd voor je neerlegde", opende Hamilton het gesprek. Bottas kon daar wel om lachen en bevestigde dat met een volmondig "ja". De huidige coureur van de Scuderia legde vervolgens uit hoe de nachten met de buldog eruitzagen. "Maar ja, het is best bizar, want ik herinner me dat hij de hele nacht door snurkte. Dan werd hij midden in de nacht wakker, nam ik hem mee naar buiten om te poepen voor de deur van Valtteri. Hij ging gewoon altijd daarheen. Ik weet niet waarom", aldus Hamilton.
Cadeautjes voor Bottas
Bottas reageerde gevat op de anekdote. "Voor mij was het een cadeautje", grapte de Fin. Hamilton sloot zich daar lachend bij aan, maar werd daarna ook serieus over het gemis van zijn huisdieren. "Het was een cadeautje, ja, hij liet gewoon een geschenk voor je achter. Maar het was geweldig om te zien hoeveel liefde hij hier kreeg als hij erbij was. Hij was echt een onderdeel van Silverstone", verklaarde de Ferrari-rijder. De Brit, die in 2020 ook al afscheid moest nemen van zijn andere hond Coco, benadrukte dat hij er nog dagelijks aan denkt. "Ik bedoel, voor iedereen die honden heeft: ik mis ze elke dag. Ik mis mijn beide honden elke dag. Ik heb ze nog steeds op mijn andere telefoon staan. Ik heb een foto van ze", besloot Hamilton.
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