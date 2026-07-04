Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië is zaterdag een prooi geworden voor Kimi Antonelli, die Lewis Hamilton knap op zijn eigen thuishaven wist te verslaan. Red Bull Racing beleefde een waardeloze race met een terugvallende Max Verstappen en kwade Isack Hadjar. Het internet reageert na afloop.

Terwijl de Red Bulls een waardeloze start beleefden, ging de middag voor Antonelli een stuk beter De Italiaanse rijder bleef knap in het spoor van Hamilton, greep zijn kans en wist de sprintzege op zijn naam te schrijven. Verstappen leek aanvankelijk nog wat plekken te winnen, maar werd later toch weer voorbij gereden door George Russell en Charles Leclerc. Even verderop hoorden we Hadjar behoorlijk klagen en tieren en dus was het een sprintrace met de nodige verhalen, ondanks het korte format.

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KIMI THE FUTURE What a drive from the kid! Silverstone sprint winner The merc is looking lethal — MNEX Visual (@MNEXvisual) July 4, 2026

Antonelli won the battery championship!! Hard luck, Hamilton. — Waѕiyullah Budye (@WasiyullahB) July 4, 2026

These races suck so much on these circuits. Its literally just boost on straights and thats it — Yappenheimer (@gring01234) July 4, 2026

mercedes has so much of an advantage man....lewis did his absolute best keeping that rocket behind for so long, performing at this level at that age is phenomenal — Raghav Ojha (@raghavojh1990) July 4, 2026

This sport is beyond pathetic.

Literally everything that happens on track is fake.

And the FIA is clearly Mercedes bitch. — J ? ꋊ ᥊ (@getjinxed999) July 4, 2026

Great sprint , how are people saying these regs are not entertaining — Wolfgang Grimmer (@VanGleasonDa3rd) July 4, 2026

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