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Silverstone

Het internet reageert gemengd op Silverstonesprint: "Dit soort races zijn waardeloos"

Silverstone — Foto: © IMAGO

Het internet reageert gemengd op Silverstonesprint: "Dit soort races zijn waardeloos"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië is zaterdag een prooi geworden voor Kimi Antonelli, die Lewis Hamilton knap op zijn eigen thuishaven wist te verslaan. Red Bull Racing beleefde een waardeloze race met een terugvallende Max Verstappen en kwade Isack Hadjar. Het internet reageert na afloop.

Terwijl de Red Bulls een waardeloze start beleefden, ging de middag voor Antonelli een stuk beter De Italiaanse rijder bleef knap in het spoor van Hamilton, greep zijn kans en wist de sprintzege op zijn naam te schrijven. Verstappen leek aanvankelijk nog wat plekken te winnen, maar werd later toch weer voorbij gereden door George Russell en Charles Leclerc. Even verderop hoorden we Hadjar behoorlijk klagen en tieren en dus was het een sprintrace met de nodige verhalen, ondanks het korte format.

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