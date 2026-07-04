Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureur
Vraagteken boven uitslag Sprint op Silverstone, onderzoek na klacht Red Bull-coureurMaak ons je Google-favoriet
Wie het laatste puntje van de Sprint op Silverstone pakt, is nog niet helemaal zeker. De stewards van de F1 Britse Grand Prix gaan namelijk op onderzoek uit naar Liam Lawson naar aanleiding van klachten van Red Bull-collega Isack Hadjar.
Andrea Kimi Antonelli won de korte zaterdagswedstrijd door poleman Lewis Hamilton in te halen halverwege de race. Lando Norris maakte drie plekken goed en eindigde op het podium voor George Russell en Charles Leclerc. Max Verstappen kwam niet verder dan de zesde positie voor Oscar Piastri. Er werd fel gestreden om de achtste plaats voor één puntje. Pierre Gasly kon drie auto's van Red Bull niet achter zich houden en viel terug naar P11. Arvid Lindblad kon twee van zijn collega's ook niet bijhouden en zou genoegen moeten nemen met P10.
Bewegen in de remzone
Het gevecht in de slotfase ging tussen Lawson van Racing Bulls en Hadjar van het Red Bull-hoofdteam. De Nieuw-Zeelander nam een krappere lijn door Stowe dan de teamgenoot van Verstappen had verwacht en ze raakten elkaar bijna. "Man, dat was niet normaal! Hij bewoog zo hard in de remzone!", klonk het bij Hadjar over de boardradio.
De stewards nemen de strijd om P8 onder de loep. Mochten ze concluderen dat Lawson de reglementen heeft overtreden met zijn rijgedrag, dan gaat het laatste puntje naar Hadjar. Nico Hülkenberg, die buiten de punten dertiende werd, wordt ook nog onderzocht voor het overschrijden van de track limits.
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