Red Bull zorgt weer voor verbazing met starts: "Een clownshow"
Red Bull zorgt weer voor verbazing met starts: "Een clownshow"Maak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing kampt momenteel met aanzienlijke problemen bij de start van de races, wat pijnlijk zichtbaar werd tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone. Op sociale media zijn beelden opgedoken waarop de moeizame openingsfase van zowel Max Verstappen als teamgenoot Isack Hadjar duidelijk in beeld wordt gebracht.
Tijdens de sprintrace van dit weekend werd de kwetsbaarheid van de RB22 in de eerste meters opnieuw blootgelegd. Verstappen mocht de korte race als derde aanvangen, maar verloor direct terrein, waarna de viervoudig wereldkampioen als zesde over de streep kwam. Ook de 21-jarige Hadjar kende een slechte 'launch'. De Fransman begon vanaf de achtste plek, maar wist deze positie niet te behouden en viel net buiten de punten terug naar de negende plaats. Op X worden de onboard-beelden van beide coureurs gedeeld in een bericht dat direct de nodige reacties uitlokte.
Ferme kritiek
"De starts bij Red Bull-races zijn echt zo waardeloos, het is ongelooflijk. Ik vind het geweldig hoe beide camera's laten zien dat iedereen wegrijdt, maar vanuit Isaacs perspectief zien we Max voor ons liggen, en zowel hij als Isaac hebben dezelfde belachelijke 20 seconden voor de sprint van 0 naar 160 km/u", zo schrijft iemand. "Ik kan hier alleen maar om lachen, wat een clownshow", vervolgt weer een ander. De oorzaak van de haperende starts lijkt te liggen bij de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron en zijn momenteel een groot pijnpunt waar het team maar geen oplossing voor weet te vinden.
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