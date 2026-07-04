FIA deelt straf uit op Silverstone en komt met nieuwe uitslag van Sprint

De FIA heeft uitspraak gedaan over twee verschillende onderzoeken na de Sprint op Silverstone. Liam Lawson werd onder de loep genomen na klachten van Isack Hadjar, terwijl Nico Hülkenberg werd onderzocht voor het niet binnen de lijntjes kleuren.

Lawson scoorde het laatste puntje in de korte zaterdagsrace voor de F1 Britse Grand Prix door als achtste te finishen eerder vandaag. Er hing echter een vraagteken boven dit resultaat, omdat de stewards hem gingen onderzoeken naar aanleiding van klachten van Red Bull-collega Isack Hadjar. Die vond namelijk dat de Nieuw-Zeelander een gevaarlijk actie had uitgehaald in Stowe. "Man, dat was niet normaal! Hij bewoog zo hard in de remzone!", klonk het over de boardradio.

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Hadjar en Lawson doen hun zegje bij de stewards, terwijl Hülkenberg straf oploopt

Lawson werd onderzocht voor het mogelijk overschrijden van Artikel 2.b van Hoofdstuk IV van Bijlage L van de International Sporting Code. Hierin staat dat "manoeuvres die andere coureurs kunnen hinderen, zoals het opzettelijk inperken van een auto buiten de baan of elke andere abnormale wijziging van de racelijn, ten strengste verboden zijn".

De Racing Bulls-coureur heeft een formele waarschuwing gekregen. Hij legde uit dat hij op het moment van het incident nog altijd vol het gaspedaal indrukte en dat het bewegen van de auto deel uit maakte van het vertragen en het voorbereiden op de bocht, en dat het niet ging om een beweging tijdens het remmen. Hadjar gaf bij de stewards toe dat Lawson genoeg ruimte liet en vindt het verder prima dat er geen straf komt. Hij gaf bij de stewards aan dat het lastig blijft om de snelheidsverschillen bij verschillende energieniveaus in te schatten.

Waar het bij Lawson bij een formele waarschuwing blijft en de coureur dus zijn positie en kampioenschapspunt behoudt, kunnen we dat niet zeggen over Nico Hülkenberg. De Audi-coureur heeft een tijdstraf van vijf seconden gekregen voor het meermaals overschrijden van de track limits en daar voordeel uit halen. De Nederlands sprekende Duitser valt terug van P13 naar P15 achter teamgenoot Gabriel Bortoleto en Ollie Bearman. Op deze wisselingen na blijft de uitslag van de Sprint verder hetzelfde.

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