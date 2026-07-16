Carlos Sainz zou volgens diverse geruchten niet blij zijn met de uitblijvende progressie bij Williams. De Spanjaard zou dan ook geïnteresseerd zijn in een mogelijke overstap naar Audi. Nico Hülkenberg zou daarvoor plaats moeten maken en in België geeft 'The Hulk' aan dat er inderdaad een plekje voor de Spanjaard beschikbaar is, maar of Sainz daar interesse in heeft, daar twijfelt de Duitser aan.

Sainz moest eind 2024 vertrekken bij Ferrari, omdat hij plaats moest maken voor Lewis Hamilton. De Spanjaard was niet blij met die beslissing, maar kon daar uiteindelijk weinig aan veranderen. In de maanden daarna volgden er geruchten over de toekomst van Sainz, waarbij ook Audi regelmatig werd genoemd. Het Duitse merk heeft Sainz senior door de jaren heen veelvuldig bijgestaan en de linkjes waren dan ook snel gelegd. Toch werd het niet het Duitse team, maar koos Sainz uiteindelijk voor Williams.

Artikel gaat verder onder video

'The Hulk' lacht geruchten weg

Nu Williams voorlopig nog geen echte potten kan breken, zou Sainz om zich heen kijken. Daarbij wordt Audi opnieuw genoemd. Hülkenberg zou plaats moeten maken en volgens de geruchten zouden er zelfs al gesprekken zijn gevoerd. In Spa-Francorchamps ziet 'The Hulk' inderdaad dat er een zitje beschikbaar is voor Sainz. "Ik denk dat de stoel van de reservecoureur beschikbaar is, maar ik betwijfel of hij daarin geïnteresseerd is", aldus Hülkenberg.

Gerelateerd