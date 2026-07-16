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Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, generic, 2026

Verstappen ontkent problemen met Mekies: 'Relatie is heel open en transparant'

Max Verstappen, Laurent Mekies, Red Bull, generic, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen ontkent problemen met Mekies: 'Relatie is heel open en transparant'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Max Verstappen moet er niet te veel worden gezocht achter de frustraties van de afgelopen weken. De Nederlander heeft meerdere keren aangegeven dat het team niet altijd naar hem heeft geluisterd, maar legt tegenover onder andere GPFans uit hoe zijn relatie met teambaas Laurent Mekies momenteel is.

Hoewel er wellicht een kloof lijkt te zijn tussen het duo, legt Verstappen in België uit hoe de verstandhouding met zijn teambaas momenteel is: "Heel goed, heel open en transparant. We bellen of appen elkaar bijna elke dag. Over alles, racen of niet racen. Buiten dat hij natuurlijk ook goede technische kennis heeft, is het ook een heel aardig persoon. Dat is heel fijn om mee te werken, echt."

Problemen geanalyseerd

In Silverstone zorgde een defect aan de Macarena-vleugel voor de tweede uitvalbeurt in korte tijd. Verstappen wijst daarbij naar de analyse van het team: "Ze hebben heel veel dingen onderzocht en er zijn bepaalde conclusies uitgekomen. Sommige dingen zijn nog wat lastiger te begrijpen. Het is wel allemaal opgenomen en we hebben het er wel over gehad. Ik hoef niet, als ik dan terugkom op de fabriek, te zeggen: 'Jullie luisteren niet.' Zo gaan die gesprekken niet." Volgens de Nederlander zijn er daarnaast nog meerdere verbeterpunten aan de RB22: "De starts zijn niet goed genoeg. Voor de rest zijn er met het energiemanagement bepaalde dingen die we kunnen verbeteren."

Toekomst Verstappen houdt F1-fans bezig

De afgelopen weken ging het veelvuldig over de toekomst van Verstappen, maar binnen het team speelt dat onderwerp volgens hem geen rol: "Alle gesprekken gaan over de auto en hoe we vooruit moeten met de auto. Op dat gebied is het gewoon zoals het altijd is geweest. Zo moet het ook zijn." Wanneer hij alsnog door GPFans wordt gevraagd naar zijn toekomst, hanteert de Nederlander een simpele strategie: "Je kapt het gewoon af. Ik heb geen zin om het daarover te hebben."

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